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تعليم خان يونس ينظم مسابقة العروض المسرحية

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:47

تعليم خان يونس ينظم مسابقة العروض المسرحية
تعليم خان يونس ينظم مسابقة العروض المسرحية

خان يونس- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس، في مركز التدريب التربوي مسابقة العروض المسرحية.

وحضر فعاليات المسابقة، مشرفو الأنشطة الطلابية بالمديرية: أ. غادة العقاد مشرفة النشاط الكشفي والإرشادي، وأ. جهاد عسقول مشرف النشاط الثقافي، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الرياضي.

وفي كلمته أوضح أ. إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية، أن المسابقة تهدف إلى الكشف عن الطلبة الموهوبين في الأداء والتمثيل والعمل على تنمية مواهبهم وتطويرها، ورفع درجة الوعي المجتمعي بأهمية المسرح كوسيلة فاعلة في تناول القضايا التي تهم الإنسان بشكل عام وتنمية ملكة الذوق الفني الناقد البناء لدى الطلبة فيما يقدم لهم من عروض مسرحية.

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