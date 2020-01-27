المجلس الأعلى للقضاء يكرم المستشار محمد الدريوي لبلوغه سن التقاعد

غزة- الرأي

احتفى المجلس الأعلى للقضاء، ممثلاً برئيسه المستشار محمد عابد، وأعضاء المجلس بالمستشار محمد الدريوي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حفل أقيم بقصر العدل.

جاء ذلك لخدمته في سلك القضاء وبلوغه سن التقاعد و حضر الحفل كل من المستشار أنور أبو شرخ مقرر المجلس الأعلى للقضاء والمستشار مسعود الحشاش و المستشار ضياء المدهون و المستشار محمد النحال أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد كبير من القضاة وموظفي المحاكم والإداريين والمحامين.

وقدم الحفل المستشار إيهاب عرفات متحدثاً عن مسيرة سعادة المستشار الدريوي ومشواره الحافل الذي عمل فيه كنائب لرئيس المجلس الأعلى للقضاء على مدار 12 عاماً.

من جهته ألقى المستشار عابد كلمة رحب فيها بالحضور معتبراً إياه بمثابة رسالة احتفاء وتقدير لسعادة المستشار وشكر فيها سعادته المستشار محمد الدريوي على جهوده التي بذلها خلال 12 عاماً و التي بدأت منذ تأسيس المجلس الأعلى للقضاء وقبل ذلك في مهنة المحاماة ، وكانت اسهامات المستشار الدريوي مع جهود الآخرين لبنة الأساس لنشأة هذا الصرح الكبير.

من جانبه أثنى الأستاذ هشام كلخ في كلمة القضاة على سعادة المستشار الدريوي مستذكراً جهوده الكبيرة والمخلصة ومشواره الطويل والذي كان من المؤسسين الأوائل للمجلس الأعلى للقضاء.

بدوره عبر المستشار الدريوي عن سعادته وامتنانه بهذا الحضور الكريم وأكد على أن العمل يجب أن يكون خالصاً لوجه الله وأن هذا هو طريق الوصول للحق والعدالة.

وفي نهاية الحفل قدم سعادة المستشار محمد عابد وأعضاء المجلس درع التكريم للمستشار الدريوي تقديراً وعرفاناً لجهوده التي بذلها خلال سنوات عمله في سلك القضاء وفي المجلس الأعلى للقضاء.