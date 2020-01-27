وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس ينظم مسابقة العروض المسرحية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تناقش القضايا التربوية مع معلمي مبحث الرياضيات وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تناقش أفاق التعاون مع جامعة القدس المفتوحة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تحصر أضرار المحاصيل التي تضررت بفعل رش الاحتلال مبيدات ضارة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تتلف 4,2 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 327 رأس ماشية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها السنوي حول انجازات العام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام ووكيل وزارة المالية يؤكدان على حماية المال العام وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسي يقدم تقريباً 70 ألف خدمة صحية خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم غرب غزة" تعقد اجتماعاً للجنة البحث العلمي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاثنين 27/1/2020
أخبار » الأخبار الحكومية

الشباب والرياضة تختتم دورة أساسيات كتابة مقترحات المشاريع

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:53

الشباب والرياضة تختتم دورة أساسيات كتابة مقترحات المشاريع
الشباب والرياضة تختتم دورة أساسيات كتابة مقترحات المشاريع

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للشباب، أمس الأحد، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات كتابة المشاريع"، بمشاركة" 50" متدربا ومتدربة يمثلون المتطوعين والناشطين في المجالات التنموية، وجرت الدورة في قاعة مركز رؤية الشبابي، وتمحورت الدورة حول بناء قدرات مجموعة من الشباب والشابات في مجال أساسيات كتابة المشاريع في المجتمع المحلي.
وقال بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب الشبابي بأن الدورة ستساهم في مساعدة الشباب على الانخراط في العمل التنموي والتطوعي ,وتأسيس جيل شبابي قادر على تطوير المجتمع , من خلال إنشاء العديد من المشاريع التنموية.
وأكد الشاعر أن الدورة استمرت لمدة "10" لقاءات بواقع "40" ساعة تدريبية، موضحا بأن الدورة تأتي منسجمة مع سياسة وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من التخصصات المختلفة وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المتنوعة التي تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم.
وفي نهاية التدريب تم إجراء تطبيقات عملية وكتابة مقترحات تنموية لمشكلات تعالج قضايا خلق فرص العمل وقضايا صحية تعنى بالطفل والمرأة، وأفكار لمشروعات تهتم بواقع الشباب ودمجهم في صناعة القرار ومشكلات تسلط الضوء على الأعمال الإنسانية في محافظات غزة، حيث عرضت مجموعات العمل مقترحاتها في اليوم الختامي للدورة. 
من جهتهم،  شكر المشاركون في الدورة وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها برامج تدريبية تتلاءم واحتياجاتهم، متمنين أن تستمر الوزارة في تقديم المزيد من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير العمل المؤسساتي وفي نهاية التدريب تسلم المشاركون الشهادات التقديرية.

الشباب والرياضة تختتم دورة أساسيات كتابة مقترحات المشاريع 83142765_170097957631153_5001813449999646720_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قرى الأطفال SOS فلسطين تعقد مؤتمر انطلاقة مشروع تمكين فرص توظيف الشباب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟