الشباب والرياضة تختتم دورة أساسيات كتابة مقترحات المشاريع

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة العامة للشباب، أمس الأحد، دورة تدريبية بعنوان "أساسيات كتابة المشاريع"، بمشاركة" 50" متدربا ومتدربة يمثلون المتطوعين والناشطين في المجالات التنموية، وجرت الدورة في قاعة مركز رؤية الشبابي، وتمحورت الدورة حول بناء قدرات مجموعة من الشباب والشابات في مجال أساسيات كتابة المشاريع في المجتمع المحلي.

وقال بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب الشبابي بأن الدورة ستساهم في مساعدة الشباب على الانخراط في العمل التنموي والتطوعي ,وتأسيس جيل شبابي قادر على تطوير المجتمع , من خلال إنشاء العديد من المشاريع التنموية.

وأكد الشاعر أن الدورة استمرت لمدة "10" لقاءات بواقع "40" ساعة تدريبية، موضحا بأن الدورة تأتي منسجمة مع سياسة وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب من التخصصات المختلفة وتنمية قدراتهم وإكسابهم المهارات المتنوعة التي تلبي حاجاتهم وتطلعاتهم.

وفي نهاية التدريب تم إجراء تطبيقات عملية وكتابة مقترحات تنموية لمشكلات تعالج قضايا خلق فرص العمل وقضايا صحية تعنى بالطفل والمرأة، وأفكار لمشروعات تهتم بواقع الشباب ودمجهم في صناعة القرار ومشكلات تسلط الضوء على الأعمال الإنسانية في محافظات غزة، حيث عرضت مجموعات العمل مقترحاتها في اليوم الختامي للدورة.

من جهتهم، شكر المشاركون في الدورة وزارة الشباب والرياضة على تنفيذها برامج تدريبية تتلاءم واحتياجاتهم، متمنين أن تستمر الوزارة في تقديم المزيد من الدورات التدريبية التي تساهم في تطوير العمل المؤسساتي وفي نهاية التدريب تسلم المشاركون الشهادات التقديرية.