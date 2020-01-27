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مجمع الشفاء الطبي يجري أكثر من 1800حالة قسطرة في عام2019

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:57

مجمع الشفاء الطبي يجري أكثر من 1800حالة قسطرة في عام2019
مجمع الشفاء الطبي يجري أكثر من 1800حالة قسطرة في عام2019

غزة- الرأي

قال د. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة بمجمع الشفاء الطبي، أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها داخل قسم القسطرة خلال العام الماضي 2019 بلغت "1802" حالة ، منها " 1427" حالة قسطرة تشخيصية و" 364" قسطرة علاجية و"11" حالة زرع منظم لضربات القلب.


كما وأشار د. حبيب إلي إجراء ثلاث عمليات توسيع شريان الدماغ نتيجة جلطة دماغية حادة ، وحالة لسحب التخثر من شريان الأمعاء ، إضافة إلي حالة سحب التخثر وإذابته في الشريان الفخذي الأيسر لمريض بعد حدوث جلطة قلبية حادة ، وحالة استخراج أنبوب مكسور من الوريد الأجوف العلوي بشكل عاجل .

نوه د. حبيب إلي ان القسم نشر 38 بحثاً طبياً في مجلات علمية دولية ويعد الابرز في نشر الابحاث العلمية على مستوى وزارة الصحة بفلسطين ، كما و عقد 119 محاضرة علمية ضمن برنامج البورد الفلسطيني للعام 2019.

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