"الشباب والرياضة " تختتم الدورة التدريبية عن حقوق الطفل الفلسطيني

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة - دائرة الطفولة، أمس الأحد، الدورة التدريبية عن حقوق الطفل الفلسطيني، وأساسيات العمل البرلماني، لطلبة المدارس في المرحلة الابتدائية، والتي شارك فيها (20) طفلا وطفلة، من طلاب المرحلة الابتدائية.

وتناول المدرب الحقوقي معين الوحيدي المفاهيم المبسطة للقوانين التي تتضمن حقوق الطفل في القوانين الدولية والمحلية.

كما أشرف المدرب الوحيدي على تدريب الطلبة على العمل البرلماني، وتعريفهم بأهم القوانين والتشريعات الخاصة بقانون الطفل، واختتمت الدورة بإقامة جلسة برلمانية للأطفال، تم خلالها مناقشة قضية خاصة بالأطفال.

يذكر أن الدورة ستكون أولى الفعاليات الخاصة ببرنامج حقوق الطفل الفلسطيني، وستستمر لتشمل العديد من المدارس على مستوى محافظات غزة.