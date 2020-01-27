تعليم شرق غزة تناقش إنشاء تطبيق جوال لمبحثي التربية الإسلامية والعلوم

غزة- الرأي

نظم قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، لقاءً مع معلمي التربية الإسلامية والعلوم الحياتية لمرحلة الثانوية العامة، لمناقشة اعداد أسئلة اختبارات تمهيداً لإنشاء تطبيق جوال للمبحثين.

وحضر اللقاء الذي عقد في المديرية منير أبو زعيتر مدير الدائرة الفنية، سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف التربوي ، د. زهر السمك مشرفة مبحث الفيزياء ، د. ياسين عبدو مشرف مبحث العلوم الحياتية أ. حسن العقبي مشرف مبحث التربية الإسلامية وعدد من معلمي ومعلمات المبحثين .

واكد أبو زعيتر بمتابعة المديرية لكافة تطورات التكنولوجيا الحديثه ودمجها في أساليب التدريس التي من شأنها خدمة العملية التعليمية.

من جانبه بين عطا الله أن الاختبارات الالكترونية تعتبر بنك للمعلومات لدي الطلبة مبيناً أنها تسهل عليهم المتابعة والتحضير للامتحانات .

وقدمت ريم أبو كميل معلمة مبحث التكنولوجيا في مدرسة فهد الصبح الثانوية للبنات شرحاً في كيفية عمل اختبار الكتروني عبر مواقع جوجل المتوفرة عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا التطبيق خلال شهر مارس القادم بعد تجهيز الأسئلة وتصميم وبرمجه التطبيق .