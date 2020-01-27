"معلم الظل" تجربة نوعية في المدارس الحكومية بغزة

غزة- الرأي- سامي جاد الله

أطفال صغار من ذوي الإعاقة، متلازمة داون والتوحد، البسمة ترتسم على وجوهم.. يتعلمون و يلعبون .. يفرحون ويمرحون مع أقرانهم الطلبة العاديين في الغرف الصفية وساحات المدارس الحكومية بغزة...

احتضنتهم وزارة التربية والتعليم العالي بغزة ومنحتهم الأمل للحياة والعلم والمستقبل؛ فلقد عينت الوزارة لكل طالب منهم معلم واحد يسمى "معلم الظل" يرعى الطالب في الفصل والمدرسة من جميع النواحي التعليمية والنفسية والسلوكية والحياتية بشكل عام، حيث بلغ عدد معلمي الظل 11 معلماً ومعلمة يقدمون الرعاية ل13 طالباً وطالبة في عدة مدارس بالقطاع.

وبالرغم من الصعوبات والحصار إلا أن وزارة التعليم تبدع في أساليب التدريس العالمية وتطبق تجربة معلم الظل ..معلم لكل طالب..

وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت يقول:" تعيين معلمي الظل يأتي ضمن الرؤية الحديثة للوزارة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التعليم المناسب والميسر لهم.

ويضيف:" من مهمات معلم الظل تقديم التدريس الفردي للطلبة فئة متلازمة داون والتوحد البسيط الذين تم دمجهم في الفصول والمدارس، وتقديم المساعدة للمعلم العادي في تدريسهم ، فمعلم الظل مساعد تعليمي يعمل مباشرة مع الطفل خلال سنوات الدراسة في المدرسة، ويكون حلقة الوصل بين المعلم العادي والطالب والأسرة.

من جهته يوضح نائب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة خالد أبو فضة أن معلم الظل يأتي من التزام الوزارة الكبير تجاه فئة الطلبة ذوي الإعاقة وتأكيداً على نهج التعليم الجامع الذي تتبناه، حيث يتم سنوياً دمج عدد من الطلبة ذوي الإعاقات الظاهرة والخفية وتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية لهم.

ويضيف : من خلال المتابعة نجد أن هناك تقدماً في المستويات التحصيلية للطلبة الذين يتم رعايتهم من قبل معلمي الظل, فنحن نسعى للأخذ بأيدي هؤلاء الطلبة وتعليمهم وفتح المستقبل أمامهم.

التكيف في البيئة المدرسية

مهمات كثيرة يقوم بها معلم الظل منها: تقديم الشرح والمعلومات التي يقدمها المعلم العادي إلى طلبة ذوي الإعاقة بطرق مختلفة، ومساعدة الطفل على التكيف في المدرسة والتواصل مع الآخرين.

كما يقوم بتقديم كل ما يحتاج الطفل من مساعدة بطريقة سلسلة بسيطة كالوقوف في الطابور الصباحي، وكيفية الدخول إلى الغرفة الصفية، والجلوس على المقعد، والكتابة على السبورة، وتدريبه على المشاركة في الأنشطة الصفية مثل رفع اليدين والخروج إلى السبورة للكتابة وانضباط الطالب داخل الغرفة الصفية، وفي وقت الاستراحة، وعند الانصراف، كما يشرف عليه أثناء تناول وجبه الإفطار، والتأكد من رغبته أو عدمها بدخول دورة المياه..

ويشرف معلم الظل على سلامة الطالب من حيث حمايته من الصعود للأماكن الخطرة أو من وجوده ضمن مجموعة من الأطفال المتسمين بالعنف وحمايته من الأطفال الذين من الممكن أن يسيئوا له معنوياً ومادياً.

تقول معلمة الظل بمدرسة مصطفى حافظ الأساسية المشتركة رجاء الدرة والتي ترعى طالبة داون:" من مهماتي دمج الطالبة في الفصل مع الطالبات ومساعدتها في المشاركة في الأنشطة والإذاعة المدرسية والنشيد الجماعي والرحلات والحصص الصفية.

ومن أجل إنجاز عمله بالشكل المطلوب يبني معلم الظل علاقات قوية مع المرشد التربوي في المدرسة ومع أهل الطفل ويبقى على تواصل مستمر معهم لمتابعة ما يستجد من أمور بخصوص ابنهم كما يبني علاقات مع الإدارة المدرسية والمعلمين والطلبة الآخرين الأسوياء حتى تنجح خططه ومهماته.

وهكذا فإن وزارة التربية والتعليم العالي بغزة رسمت البسمة والبهجة على شفاه هؤلاء الطلبة الذين يعربون عن فرحهم وسعادتهم بالتعلم..

وتزداد سعادتهم مع الكم الوافر من الأنشطة والألعاب والتعليم الممتع والاهتمام والمتابعة بهم من قبل المعلم المرافق لهم.. معلم الظل..الذي يأخذ بأيديهم نحو الأمل والمستقبل..