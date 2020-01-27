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زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على أصحاب مشاتل الخضار

27 كانون ثاني / يناير 2020 11:30

زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على أصحاب مشاتل الخضار
زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على أصحاب مشاتل الخضار

غزة- الرأي

شرعت وزارة الزراعة بتنفيذ خطة زراعية تهدف الى المساهمة في الحفاظ على استقرار أسعار محاصيل الخضار، ضمن المعدلات الطبيعية، وخاصة محاصيل البندورة والخيار، والبطاطس والباذنجان والجزر والبصل والفلفل، وعدم زيادة الكميات المنتجة منها،مما يتسبب عنه خسائر كبيرة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة، و في إطار المساهمة في تحقيق الامن الغذائي، وتعزيز القطاع الزراعي.

 جاء ذلك من خلال توعية المزارعين وتزويدهم بإحصائيات للمساحات المزروعة والمستهدفة والكميات المنتجة من هذه المحاصيل في العروات المختلفة
والتي يمكن الاستفادة منها لتحديد الانواع والمساحات لمحاصيل الخضار في العروات المختلفة.
وفي هذا الاطار قامت مديرية زراعة رفح بتنفيذ جولة ميدانية على اصحاب مشاتل الخضار لتوضيح وشرح الخطة الزراعية واهميتها واهدافها وأدواتها.
بدورهم ابدوا المزارعون تجاوباً واهتماماً كبيرين بخطة وزارة الزراعة، الأمر الذي سينعكس ايجابا عليهم وعلى الأسعار في المواسم الزراعية كافة.

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