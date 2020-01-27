مراكز الرعاية الأولية قدمت خدماتها لأكثر من مليونى مراجع خلال 2019

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أن القطاع الصحي حقق قفزات نوعية خلال الاعوام الماضية من خلال جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية في وزارة الصحة.

حيث أظهر تقرير الاداء السنوي لوزارة الصحة، أن مراجعات المترددين على مراكز الرعاية الاولية بلغت مليوني مراجع خلال عام 2019 مما يعكس حجم الخدمات التي یتلقاها المواطن في المراكز الصحية في قطاع غزة.

وأكد د.مدحت عباس مدير عام الرعاية الاولية في وزارة الصحة، على أهمية الخدمات التي تقدمها مراكز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها واحدة من أهم أركان المنظومة الصحية والتي تهتم بالحفاظ على صحة المواطنين قبل الوصول إلى مرحلة متقدمة من المرض.

واوضح د.عباس أن عدد مراجعي عيادات الطب العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية اكثر من مليون و400 الف مراجعا خلال عام2019 ، بينما بلغ عدد مراجعي العيادات التخصصية في مراكز الرعاية الأولية (686 الف ) مراجعا .

أما فيما يتعلق بعيادات رعاية الامومة والحوامل قال إن عدد المترددات من النساء على عيادات الأمومة في مراكز الرعاية الاولية 200 الف حاله , بينما بلغ عدد زيارات عيادات الأمراض المزمنة 152 الف زيارة خلال عام 2019 لعيادة أمراض السكر والضغط.

وأوضح أن إجمالي المترددين على العيادات التخصصية الأخرى (335)ألف حاله موزعين على عيادات الجلدية ، و عيادات الأسنان، وأقسام العلاج الطبيعي الى جانب عيادات العيون مضيفاً"إن إجمالي عدد المترددين على الخدمات التشخيصية بلغ (329)ألف حالة