“التعليم” و”الرحمة للإغاثة” يوقعان اتفاقية لإنشاءوحدة مهنية لتصميم الأزياء

غزة- الرأي

وقّعت وزارة التربية والتعليم العالي، اتفاقية تعاون مع جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية لإنشاء وحدة مهنية لتصميم الأزياء وتفصيل الملابس في مدرسة عبد الرحمن الأغا الثانوية للبنات بمديرية تعليم خانيونس، بتمويل جهات داعمة من دولة الكويت وبإشراف جمعية الرحمة العالمية.

وشارك في التوقيع وكيل الوزارة د.زياد ثابت، ومدير جمعية الرحمة للإغاثة أ.عماد كحيل، ومسؤول التعليم المهني بالوزارة م.سعيد جاد الحق وحضور فريق الجمعية المختص م. حسام أبو سمرة، وم. مروان محيسن، وم. عبد الله أبو جياب، وأ. بشار مطر.

وأشاد وكيل الوزارة بهذا التعاون مع جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية، وهذه الاتفاقية التي تتلاقى مع توجهات الوزارة في تطوير التعليم المهني والتقني في مجتمعنا الفلسطيني.

ولفت ثابت إلى أن الوزارة شرعت خلال السنوات القليلة الماضية بتنفيذ تجربة فريدة ناجحة وهي افتتاح وحدات مهنية بتخصصات نوعية داخل مدارس التعليم العام، حيث تخدم هذه الوحدات الطلبة من حيث أنه تكون قريبة من مناطق سكناهم، كما تقدم للطلبة تخصصات مهنية نوعية وتفتح سوق العمل أمامهم أو الالتحاق بالتعليم الجامعي.

من جهته عبر كحيل عن سعادته بهذه الاتفاقية مشيداً بالتعاون المشترك مع وزارة التعليم لافتاً إلى أن جمعيته تسعى بشكل مستمر وتبذل كل الجهود من خلال خططتها وبرامجها و العلاقات مع المانحين والجهات الداعمة لخدمة أبناء شعبنا في عدة مجالات ومنها التعليمية.