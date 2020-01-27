التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على أسرٍٍ فقيرة في قطاع غزة

غزة- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأحد، ممثلة في الإدارة العامة للمديريات، مجموعة من المساعدات تمثلت في (فرشات وحرامات ونايلون) على عدد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه المساعدات جاءت لخدمة الأسر الفقيرة والمحتاجة في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك من باب التخفيف عن الأسر المحتاجة.

وفي إطار دور الوزارة المتواصل في خدمة الأسر المتعففة ، إضافة إلى مساندة هذه الأسر ومساعدتها وقت الحاجة.

كما ثمنت الوزارة دور المؤسسات الدولية والمحلية التي تساهم في تقديم الخدمة والمساعدة لهذه الأسر.

وتقدمت مجموعة من الأسر المستفيدة بالشكر الكبير للوزارة على هذه المساعدة لما لها من أثر طيب،في الت خفيف عنهم ومساندتهم، مطالبين بمزيد من الدعم والمساعدات التي لها الدور في إعالة هذه الأسر وسد حاجاتها الأساسية، مع ضرورة توفير العديد من المتطلبات الحياتية لهذه الأسر.