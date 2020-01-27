"الصحة": قرابة 5400 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي بالشفاء خلال 2019

غزة- الرأي

قال د. حسام حمادة مدير دائرة الباثولوجي في مجمع الشفاء الطبي خلال استعراضه للتقرير السنوي للعام 2019 ، إن 5331 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي ، منها 835 حالة للسيتوباثولوجي و4496 حالة للهستوباثولوجي.

وأكدد. حمادة، أن الدائرة تستقبل العينات من جميع الأقسام والمستشفيات داخل المجمع إضافة لتقديم خدماتها الى جميع مؤسسات ومستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة من محافظات الشمال وغزة والوسطى ومستشفيات أخري كالمستشفى العسكري والمستشفى الأردني وأصدقاء المريض. .

وعبر د. حمادة عن شكره وتقديره الى جميع العاملين في الدائرة فهم أصحاب البصمة في الانجاز والهمة العالية على تحقيق وتقديم أفضل خدمة للارتقاء بالمؤشرات الصحية ذات العلاقة.