وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قرابة 5400 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي بالشفاء خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على أسرٍٍ فقيرة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية “التعليم” و”الرحمة للإغاثة” يوقعان اتفاقية لإنشاءوحدة مهنية لتصميم الأزياء وكالة الرأي الفلسطينية مراكز الرعاية الأولية قدمت خدماتها لأكثر من مليونى مراجع خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على أصحاب مشاتل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "معلم الظل" تجربة نوعية في المدارس الحكومية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاستيلاء على معدات زراعية وتكسير أشجار زيتون في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية " أبو ندى": قسم أورام الأطفال في الرنتيسي يقدم خدمات صحية متكاملة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع الزيارة عن أسير ويطالب ذويه بتسليم حاسوبه الخاص وكالة الرأي الفلسطينية 7 من أهالي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة"
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة": قرابة 5400 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي بالشفاء خلال 2019

27 كانون ثاني / يناير 2020 12:16

"الصحة": قرابة 5400 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي بالشفاء خلال 2019

غزة- الرأي

قال د. حسام حمادة مدير دائرة الباثولوجي في مجمع الشفاء الطبي خلال استعراضه للتقرير السنوي للعام  2019 ، إن 5331 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي ، منها 835 حالة للسيتوباثولوجي و4496 حالة للهستوباثولوجي.
وأكدد. حمادة،  أن الدائرة تستقبل العينات من جميع الأقسام والمستشفيات داخل المجمع إضافة لتقديم خدماتها الى جميع مؤسسات ومستشفيات وزارة الصحة في قطاع غزة من محافظات الشمال وغزة والوسطى ومستشفيات أخري كالمستشفى العسكري والمستشفى الأردني وأصدقاء المريض. .
وعبر د. حمادة عن شكره وتقديره الى جميع العاملين في الدائرة فهم أصحاب البصمة في الانجاز والهمة العالية على تحقيق وتقديم أفضل خدمة للارتقاء بالمؤشرات الصحية ذات العلاقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قرى الأطفال SOS فلسطين تعقد مؤتمر انطلاقة مشروع تمكين فرص توظيف الشباب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟