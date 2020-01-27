وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": قرابة 5400 حالة استفادوا من خدمات مختبر الباثولوجي بالشفاء خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية توزع مساعدات على أسرٍٍ فقيرة في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية “التعليم” و”الرحمة للإغاثة” يوقعان اتفاقية لإنشاءوحدة مهنية لتصميم الأزياء وكالة الرأي الفلسطينية مراكز الرعاية الأولية قدمت خدماتها لأكثر من مليونى مراجع خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولة ميدانية على أصحاب مشاتل الخضار وكالة الرأي الفلسطينية "معلم الظل" تجربة نوعية في المدارس الحكومية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاستيلاء على معدات زراعية وتكسير أشجار زيتون في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية " أبو ندى": قسم أورام الأطفال في الرنتيسي يقدم خدمات صحية متكاملة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع الزيارة عن أسير ويطالب ذويه بتسليم حاسوبه الخاص وكالة الرأي الفلسطينية 7 من أهالي أسرى غزة يزورون أبنائهم المعتقلين في "نفحة"
أخبار » الأخبار الحكومية

"مدرسة الشيماء الثانوية للبنات" تكرّم طالباتها المتفوقات بـ"فوج قطر الخير"

27 كانون ثاني / يناير 2020 12:21

"مدرسة الشيماء الثانوية للبنات" تكرّم طالباتها المتفوقات بـ"فوج قطر الخير"

غزة- الرأي

كرّمت مدرسة الشيماء الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، طالباتها المتفوقات في الفصل الدراسي الأول، تحت عنوان "فوج قطر الخير"، وذلك تقديرا لجهودهن وتعزيزاً لهن لمواصلة النجاح والتميز.

وشارك في الاحتفال، مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، ورئيس بلدية بيت لاهيا أ. عز الدين الدحنون، ومن مجلس أولياء الأمور الأعلى بالمديرية أ. مصباح عبد ربه، وثلة من الشخصيات العامة والمجتمع المحلي والجامعات، وإضافةً لمعلمي المدرسة وطلابها.

وفي كلمتها، رحّبت مديرة المدرسة أ. اتصال عزيز بالحضور جميعاً، مهنئةً الطالبات المتفوقات بهذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا مثابرتهن وحرصهن ومتابعة اولياء أمورهن، إلى جانب حرص معلمات المدرسة وعملهن بروح الفريق الواحد لخدمة الطالبات وتعزيزهن.

ولفتت أ. عزيز إلى أنها وفريق الهيئة التدريسية بمدرستها حرصت على تطبيق استراتيجيات التعليم الحديثة، خاصة استراتيجية التعليم الممتع، مع الاهتمام بتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، والمبادرات التربوية والمجتمعية برعاية وتوجيه من الإدارة التعليمية.

وفي كلمته أشاد أ. العرابيد بالطالبات المتفوقات، داعياً إياهن لمراكمة هذا الانجاز في الفصل الدراسي الثاني لتحصيل أعلى الدرجات.

كما وجّه أ. العرابيد التحية لإدارة المدرسة وهيئتها التدريسية، كما ثمّن التعاون المشترك بين المجتمع المحلي والمديرية ومدارسها، ما ساهم في تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

كما أشاد أ. العرابيد بالأساليب التربوية الحديثة التي تتبعها مدارس المديرية كافة بتوجيه حكيم من المديرية والوزارة، عبر اعتماد استراتيجية التعليم الممتع والنشط، والتقويم الواقعي، لتطوير العملية التربوية وتحقيق الفائدة التي تعود على الطالب في حياته اليومية، بما يحقق التنمية المجتمعية المنشودة.

بدوره ألقى د. صخر الشافعي المحاضر الجامعي كلمة أولياء الأمور، شكر فيها الإدارة التعليمية والمدرسة والمجتمع المحلي والطالبات، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو حصيلة التعاون المثمر بين هذه الجهات الأربع، داعياً لضرورة استمرار هذا التعاون وزيادته بما يخدم المصلحة العامة.

وفي ختام الحفل الذي تخلله مجموعة من الفقرات الفنية الشيقة تم توزيع شهادات التقدير على الطالبات المحتفى بهنّ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قرى الأطفال SOS فلسطين تعقد مؤتمر انطلاقة مشروع تمكين فرص توظيف الشباب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟