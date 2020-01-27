العيادات الخارجية بالشفاء قدمت خدماتها لـ " ربع مليون مراجع " خلال العام 2019

غزة- الرأي

أكد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، أن العيادات الخارجية قدمت خدماتها لما يقارب 250 الف مريض ومراجع من كافة التخصصات خلال العام المنصرم 2019.

وأشار د. ابو سلمية إلي أن 44% منهم راجعوا عيادات مستشفى الجراحة، فيما راجع 37% منهم عيادات مستشفى الباطنة.

فيما تردد 14% علي عيادات النساء والتوليد، و5% مراجعي عيادات الدم والاورام ، وان 13 الف متابع دخل الأقسام لاستكمال العلاج ، 60% منهم أدخلوا لإجراء عمليات جراحية في كافة التخصصات.

وقال د. أيمن السحباني مدير دائرة العيادات الخارجية بالمجمع:" إننا نسعى بشكل حثيث لتطوير وتحسين الخدمات الصحية وإدخال خدمات نوعية واستحداث الأنظمة الإدارية التي تخفف عن المراجعين وتسهل حصولهم على الخدمة الطبية".