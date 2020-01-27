190 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن 65 مستوطنًا و125 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، بالإضافة لاقتحامه من قبل 5 عناصر من ضباط شرطة الاحتلال.

وقالت، إن عدد من المستوطنين أدّوا طقوسًا تلمودية في باحات الأقصى، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، وتلقوا أيضًا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين الذين يتوافدون من القدس والداخل المحتل للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.