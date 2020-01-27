التنمية الصناعية في الاقتصاد تجري فحوصات على عينات من الغازات المنزلية

غزة- الرأي

أجرت الطواقم الميدانية التابعة لدائرة التنمية الصناعية قسم الصناعات المعدنية والحرفية، فحوصات على عينات من الغازات المنزلية، وذلك حرصاً منها على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير منتجات ذات جودة عالية وأمنة.

حيث سحبت عينات من "فروش الغاز المنزلي" للفحص المخبري، كما تم إرسال العينات لمؤسسة المواصفات والمقاييس، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمصانع في قطاع غزة التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للصناعة قسم الصناعات المعدنية والحرفية.