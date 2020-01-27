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"حماية المستهلك" تتلف 1365 كيلو من محصول السبانخ بمحافظة خان يونس

27 كانون ثاني / يناير 2020 12:51

"حماية المستهلك" تتلف 1365 كيلو من محصول السبانخ بمحافظة خان يونس

خان يونس- الرأي

أتلفت طواقم حماية المستهلك بمحافظة خان يونس،  بالتعاون ومشاركة وزارة الزراعة ومباحث التموين بمتابعة أسواق الخضروات بمحافظة خان يونس، 1365 كيلو جرام من محصول السبانخ بسبب وجود بقايا المبيدات التي قام الاحتلال برشها على الأراضي الزراعية.

ويأتي ذلك، ضمن الاعمال اليومية، ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الجولات التي قامت بها طواقم التفتيش واللجنة المشتركة للأسواق واماكن توزيع الخضار على المحلات، لضمان خلو السوق من الخضروات التي قام الاحتلال برشها في المناطق الشرقية.

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