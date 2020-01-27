"حماية المستهلك": اتلاف بزر شمس غير صالح للاستهلاك بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال، جولات ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة.

وتم خلال الجولة، اتلاف 3 طن بزر شمس فاسد وغير صالح للاستخدام، حيث قامت الطواقم التفتيشية بإتلاف الكمية وذلك بتحويلة الي حلف حيواني.

ويأتي ذلك، في إطار متابعة الطواقم التفتيشية للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وتهدف هذه الجولات للمتابعة والرقابة والتفتيش على المحلات والمخازن التجارية، للتأكد من مدي التزام أصحاب هذه المحلات بالشروط الصحية اللازمة.