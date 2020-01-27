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إدارة مستشفى الدرة للأطفال تعقد دورة إنعاش القلب والرئتين

27 كانون ثاني / يناير 2020 01:08

إدارة مستشفى الدرة للأطفال تعقد دورة إنعاش القلب والرئتين
إدارة مستشفى الدرة للأطفال تعقد دورة إنعاش القلب والرئتين

غزة- الرأي

افتتحت إدارة مستشفى الدرة للأطفال ممثلة بمدير التمريض  نبيل حميد و مشرف التدريب التعليمي الحكيم شريف الدلو، وبالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لتنمية القوى البشرية بالوزارة،  دورة تدريبية عن إنعاش القلب والرئتين BLS والتي عقدت في قاعة المحاضرات في المستشفى علي مدار يومين كاملين .

وأكد مدير التمريض أ . حميد أن الدورة استهدفت عدد ثمانية من التمريض العاملين في الأقسام الداخلية للمستشفى في كل يوم تدريب وقد شمل التدريب شرح نظري وعرض فيديو وتطبيق عملي على الدمي لكيفية التعامل مع المصابين للمصابين البالغين والأطفال والرضع .


وتأتي هذه الدورة ضمن سلسة الدورات والأنشطة التي تقوم بها إدارة المستشفى من أجل متابعة تطوير كوادرها بما يضمن سلامة المرضى وتقديم خدمة صحية أفضل.

إدارة مستشفى الدرة للأطفال تعقد دورة إنعاش القلب والرئتين 83909821_2506380782973101_6985149362116493312_n
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