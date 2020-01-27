" الاقتصاد" تنظم جولة على المخابر بمحافظة الشمال

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني مكتب محافظة الشمال، جولة على عدد من المخابز بمحافظة شمال قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار متابعتها المستمرة للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.



وشملت الجولة زيارة عدد من المخابز، وتهدف هذه الجولات الي التأكد من اتباع أصحاب المخابز للتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني ومدى الالتزام بالشروط الصحية اللازمة للعمل، والتأكد أيضا من سلامة المواد الخام التي تدخل في عملية الإنتاج ومراقبة الاوزان ومدى التزام أصحاب هذه المخابز بالمواصفات والشروط الصحية.