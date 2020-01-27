مدرسة العروبة بمديرية الوسطى تنظم معرضاً بعنوان "القدس بوابة السماء "

غزة- الرأي

نظمت مدرسة العروبة الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى معرضاً بعنوان "القدس بوابة السماء"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الأنشطة التربوية عبد الجليل غراب ومشرفة التربية الدينية سوسن بشير والأسير المحرر شعيب أبو اسنينة من مؤسسة القدس الدولية ووفد من وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية برئاسة الدكتور يوسف فرحات ومدير أوقاف الوسطى سليم مسلم ومديرة المدرسة زكية الحافية ومنسقة المعرض المعلمة وفاء اللوح وأسرة المدرسة والمجتمع المحلي.

وفي كلمته رحب السدودي بالحضور وبضيوف المديرية، وشكر مدرسة العروبة على تنظيم هذا المعرض المميز، الذي يربط الطالبات بالقدس عاصمتنا الأبدية وبتاريخها العريق الضارب في عمق الزمن، وشكر المعلمة وفاء اللوح على تنظيم هذا المعرض الذي يرسخ أهمية التمسك بالقدس والمقدسات ويغرس حبها في نفوس الطالبات.

من جانبها رحبت مديرة المدرسة بالحضور وشكرت مديرية التربية والتعليم على دعمها الدائم لكافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنظمها المدرسة، وشكرت المعلمة المتميزة وفاء اللوح على الاعداد والتنسيق لهذا المعرض، وأشادت الحافي بالمؤسسات والجمعيات المشاركة والداعمة وللمخاتير والوجهاء المشاركين.

بدورها أوضحت المعلمة وفاء اللوح، أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو زيادة وعي ومعرفة الطالبات بالمعالم الأثرية والتاريخية لعاصمتنا الأبدية مدينة القدس وزيادة التعلق بالمسجد الأقصى عقائديا، مؤكدة على دور المدرسة والطالبات في بناء جيل واعي بقضيته وترسيخ الهوية و القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس.