وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تتفقد الامتحان التطبيقي الشامل “دورة يناير 2020” وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة العروبة بمديرية الوسطى تنظم معرضاً بعنوان "القدس بوابة السماء " وكالة الرأي الفلسطينية اقتحام سجن "ريمون" ونقل 3 أسرى لجهة غير معلومة وكالة الرأي الفلسطينية " الاقتصاد" تنظم جولة على المخابر بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية إدارة مستشفى الدرة للأطفال تعقد دورة إنعاش القلب والرئتين وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك": اتلاف بزر شمس غير صالح للاستهلاك بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية حماية المستهلك تتابع أسواق الخضروات بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك" تتلف 1365 كيلو من محصول السبانخ بمحافظة خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الصناعية في الاقتصاد تجري فحوصات على عينات من الغازات المنزلية
أخبار » الأخبار الحكومية

مدرسة العروبة بمديرية الوسطى تنظم معرضاً بعنوان "القدس بوابة السماء "

27 كانون ثاني / يناير 2020 01:26

مدرسة العروبة بمديرية الوسطى تنظم معرضاً بعنوان "القدس بوابة السماء "
مدرسة العروبة بمديرية الوسطى تنظم معرضاً بعنوان

غزة- الرأي

 نظمت مدرسة العروبة الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى معرضاً بعنوان "القدس بوابة السماء"،  بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الأنشطة التربوية عبد الجليل غراب ومشرفة التربية الدينية سوسن بشير والأسير المحرر شعيب أبو اسنينة من مؤسسة القدس الدولية ووفد من وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية برئاسة الدكتور يوسف فرحات ومدير أوقاف الوسطى سليم مسلم ومديرة المدرسة زكية الحافية ومنسقة المعرض المعلمة وفاء اللوح وأسرة المدرسة والمجتمع المحلي.

وفي كلمته رحب السدودي بالحضور وبضيوف المديرية، وشكر مدرسة العروبة على تنظيم هذا المعرض المميز، الذي يربط الطالبات بالقدس عاصمتنا الأبدية وبتاريخها العريق الضارب في عمق الزمن، وشكر المعلمة وفاء اللوح على تنظيم هذا المعرض الذي يرسخ أهمية التمسك بالقدس والمقدسات ويغرس حبها في نفوس الطالبات.

 من جانبها رحبت مديرة المدرسة بالحضور وشكرت مديرية التربية والتعليم على دعمها الدائم لكافة الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تنظمها المدرسة، وشكرت المعلمة المتميزة وفاء اللوح على الاعداد والتنسيق لهذا المعرض، وأشادت الحافي بالمؤسسات والجمعيات المشاركة والداعمة وللمخاتير والوجهاء المشاركين.

 بدورها أوضحت المعلمة وفاء اللوح، أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو زيادة وعي ومعرفة الطالبات بالمعالم الأثرية والتاريخية لعاصمتنا الأبدية مدينة القدس وزيادة التعلق بالمسجد الأقصى عقائديا، مؤكدة على دور المدرسة والطالبات في بناء جيل واعي بقضيته وترسيخ الهوية و القضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس.

مدرسة العروبة بمديرية الوسطى تنظم معرضاً بعنوان 1 (4) 5 (2)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قرى الأطفال SOS فلسطين تعقد مؤتمر انطلاقة مشروع تمكين فرص توظيف الشباب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟