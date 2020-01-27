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من مؤسسة أحباء غزة الماليزية

التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية

27 كانون ثاني / يناير 2020 01:29

التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية
التنمية الاجتماعية تستلم كمية من المساعدات الإغاثية

غزة- الرأي

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأحد وبالتعاون مع مؤسسة أحباء غزة الماليزيا كمية من المساعدات الإغاثية للأسر الفقيرة والمتعففة في قطاع غزة،  تمثلت هذه المساعدات في(فرشات وحرامات ودفايات وجاكيت أطفال).

بدورها شكرت لوزارة الشعب الماليزي والمؤسسة الماليزية الداعمة على هذه المساعدات لما لها من دور كبير في التخفيف عن الأسر الفقيرة،  ودعت الوزارة المؤسسات والجمعيات الخيرية الدولية بمد يد العون لمساندة الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

ولفتت  الوزارة إلى أنها ماضية في خدمة الأسر الفقيرة في المجالات المختلفة، وستبذل كل الجهود من أجل توفير ما تستطيع من مساعدات وخدمات من أجل تحسين الوضع المعيشي لسكان القطاع في ظل الحصار الخانق.

من جانبها أكدت إدارة المؤسسة الماليزية في قطاع غزة أن هذه المساعدات تأتي هذه في إطار التخفيف من المعاناة التي يعاني منها الفقراءفي قطاع غزة ، إثر الحصار الظالم المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والإغلاقات المستمرة للمعابر،  مؤكدة على استمرارها في مد يدالعون للمحتاجين ومساندة الشعب الفلسطيني.

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