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"التعليم" تتفقد الامتحان التطبيقي الشامل “دورة يناير 2020”

27 كانون ثاني / يناير 2020 01:30

"التعليم" تتفقد الامتحان التطبيقي الشامل “دورة يناير 2020”

غزة- الرأي

تفقد وفد من وزارة التربية والتعليم العالي الامتحان التطبيقي الشامل المحوسب، “دورة يناير 2020″، وذلك في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة، حيث يعقد الامتحان اليوم للشق النظري, وأيام 28,29,30/1/2020 للشق العملي.
ويتقدم لهذه الدورة 1133 طالبًا وطالبة, شملت 91 تخصص و75 امتحان منها 57 امتحانات عملية.
وضم الوفد الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير عام الكليات والتعليم المهني م. عبد الرحمن جبر، وكان في استقبالهم وفد الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية برئاسة أ. د .رفعت رستم.
وأكد د. اليازوري أن الوزارة ماضية في تطوير الأداء في جميع نواحي العمل التعليمي وهناك حرص على إدخال الحوسبة في التعليم وعمليات القياس والتقويم والامتحانات ومثال ذلك ما نشاهده اليوم في الامتحان الشامل.
ولفت اليازوري إلى أن الوزارة حرصت على تطوير الامتحان التطبيقي الشامل من خلال إجراء بعض التطويرات على هذه الدورة من حيث توزيع طلاب العملي زمنيًا حسب متطلبات الامتحان, وتم انجاز بعض التطويرات على الامتحان العملي من خلال المحتوى وأدوات التقويم لمجموعة من التخصصات المتنوعة والتي تضم أكبر عدد من المتقدمين.
وجاءت هذه التطويرات بمشاركة نخبة من المتخصصين بوزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة على أن يتم استكمال هذه التطويرات لكافة التخصصات العلمية في دورة أغسطس القادمة.
يشار إلى أن الامتحان التطبيقي الشامل يعقد بشكل موحد في محافظات غزة والضفة الفلسطينية.

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