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"تعليم خان يونس" يكرّم الفائزين في جائزة فاروق الفرا للتميز والإبداع

27 كانون ثاني / يناير 2020 01:32

"تعليم خان يونس" يكرّم الفائزين في جائزة فاروق الفرا للتميز والإبداع

غزة- الرأي

كرّمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الاثنين، المدارس والطلبة الفائزين بجائزة أ. د. فاروق الفرا للتميز والإبداع.

جاء ذلك خلال لقاء تكريمي أقامته المديرية بالتعاون مع مجلس عائلة الفرا في مركز التدريب التربوي، بحضور: د. أحمد الشيبي محافظ محافظة خان يونس، وأ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، م. علاء الدين البطة رئيس بلدية خان يونس، والمستشار علي الفرا رئيس مجلس عائلة الفرا، ورجالات التربية والتعليم في محافظة خان يونس، ونخبة من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين، ومديري ومديرات المدارس، ونخبة من ذوي المغفور له بإذن الله أ. د. فاروق حمدي الفرا رحمه الله، والطلبة المكرمين وذويهم، وممثلي المؤسسات المجتمعية، ووجهاء وأعيان المحافظة.

وفي كلمته رحب مدير التربية والتعليم بالحضور، وأشاد بجهود عائلة المغفور له بإذن الله أ. د. فاروق الفرا التي لا تألو جهداً في خدمة المسيرة التعليمية في خان يونس لتكمل بذلك المسيرة التي بدأها أ. د. فاروق الفرا في حياته، قائلاً: ” إن أبناء المغفور له بإذن الله قد جسدوا نموذجاً للولد الصالح الذي يدعو لأبيه فيكون ذلك عملاً مستمراً لوالدهم بعد وفاته، كما أنهم أحسنوا إلى والدهم بأنهم جعلوا من ماله ومالهم صدقة جارية عن روحه الطاهرة تمثلت في هذه الجائزة، منوهاً أيضاً إلى علمه الذي يعتبر كذلك من العمل الصالح الذي لم ينقطع”، وتحدث مدير التربية والتعليم عن توجه المديرية في توظيف الجائزة في تشجيع الطلبة المتفوقين والذين حصلوا على أعلى النتائج في امتحان الفصل الأول في شهادة الثانوية العامة للعام 2020، كذلك تكريم المدارس الحاصلة على أعلى النسب في الفرعين العلمي والأدبي، منوهاً إلى أن المديرية ترعي الطلبة وتتابع احتياجاتهم وصولاً إلى طالب يواجه التحديات ويساهم في بناء الوطن، وتمنى أ. الفرا أن تتوج هذه الجهود بحصول المديرية على مراكز أولى على مستوى الوطن في نتائج الثانوية العامة 2020، هذا وشكر أ. الفرا جهود كل من ساهم بإنجاح هذا اللقاء التكريمي.

وفي كلمته نيابة عن ذوي المغفور أ. د. فاروق الفرا رحمه الله ثمن المستشار علي الفرا جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، معلناً أن هذه الجائزة ستكون سنوية وأنها تحت تصرف إدارة المديرية لتوظيفها في الميدان التربوي لدعم التميز والإبداع، وتحدث المستشار الفرا عن مسيرة أ. د. فاروق حمدي الفرا وإنجازاته التي يشهد بها الجميع في الوطن وخارجه.

وتخلل الحفل فقرات شعرية خاصة من الشاعر الكبير أ. عبد الكريم العسولي، فنية هادفة وفيديو من انتاج قسم العلاقات العامة بالمديرية يتحدث عن سيرة المغفور له بإذن الله أ. د. فاروق الفرا رحمه الله، هذا وتم تكريم مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، ومدرسة بيت المقدس الثانوية للبنات، و20طالباً وطالبة من المتميزين بشهادة تقدير و50$ لكل طالب.

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