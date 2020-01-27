صور|| "التشريعي" يطلق مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة

غزة – الرأي:

أعلنت لجنة الحكم المحلي بالمجلس التشريعي عن إطلاق مشروع تطوير الواجهة البحرية لمدينة غزة مطلع الشهر القادم.

وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر المجلس، اليوم الاثنين، إن هذا المشروع تم إعداده من قبل مجموعة من مهندسي بلدية غزة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية.

وذكرت أن المشروع جاء ليلبي حاجة المواطنين، ولخلق فرص متعددة لهم، وللتغلب على الإشكاليات الناتجة عن عدم النظام في العامين الماضيين.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الخطة تتطرق إلى تكوين 6 نماذج استراحات بأنواع مختلفة، موضحةً أنه تم مراعاة جميع المستويات في هذا التصميم سواء من حيث مستويات المستثمرين والمصطافين.

وبينت أنه تم تخصيص مساحات مفتوحة للمواطنين حيث ستكون ضعف المساحات المخصصة للمستثمرين لتقليل التكاليف عليهم.

ولفتت اللجنة إلى أنه تم التركيز على الشكل الحضاري للواجهة البحرية، بحيث تكون لائقة بالمجتمع الفلسطيني وتعطي المنظر الجميل لشاطئ البحر.

وأفادت بأن النماذج الستة ستكون بمساحات مختلفة تصل إلى 4800 متر مربع إلى 1800 متر مربع، بالإضافة إلى المساحات الشخصية لاستئجارها واستخدامها بشكل خاص، مشيرةً إلى أن جميع المباني المقترحة هي مؤقتة تتوافق مع أنظمة البناء والتشريعات والقوانين الموجودة.

ونوهت اللجنة إلى أنه تم مراعاة حق المواطن في الاستمتاع في شاطئ البحر دون تكلفة باهظة، والنظام والانضباط والنظافة على الشاطئ في تلك النماذج، مبينةً أن بلدية غزة ستقوم بتوفير البنى التحتية اللازمة لهذه الاستراحات حتى تكون على أكمل وجه.