رئيس اللجنة العليا للجرحى يختتم جولة زيارات لجرحى الشلل بمحافظات قطاع غزة

غزة- الرأي:

اختتم رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة وعضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحمد الكرد وقيادة الحركة في محافظات قطاع غزة؛ جولة زيارات استمرت على مدار خمسة أيام زار خلالها 30 من جرحى الشلل الذين كانوا قد أُصيبوا خلال مسيرة العودة وبمشاركة عدد من مسئولي ملف الجرحى في المكتب المركزي.

وأكد الكرد بعد اختتام جولته التفقدية لجرحى الشلل بمحافظات قطاع غزة؛ على أن "هذه الزيارات تأتي في إطار المتابعة الدورية لجرحانا الأبطال الذين قدموا دماءهم وكل ما يملكون من أجل حرية شعبنا الفلسطيني العظيم"، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة ستبقى على العهد والوفاء لهذه الدماء الزكية.

وقدّم الكرد ومعه قيادة حركة حماس خلال جولة الزيارات مساعدات نقدية وهدايا رمزية للجرحى، مشيدين بصمودهم أمام الترسانة الصهيونية، مشددا في الوقت ذاته على أن شعبنا الفلسطيني يثبت في كل مرحلة أنه صمّام الأمان لقضية الأمة المركزية، القضية الفلسطينية.

واستمع الكرد إلى الجرحى وذويهم كافة ووعد بتلبية احتياجاتهم المختلفة، لاسيما موائمة وترميم منازلهم بما يخدم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية وحتى يتكيفوا مع ظروفهم الميدانية والصحية.

من جهتهم عبر الجرحى وذويهم عن بالغ امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بالزيارة التفقدية للجنة العليا لجرحى مسيرة العودة لهم في منازلهم، مقدمين شكرهم لقيادة ملف الجرحى على ما قدموه ويقدمونه في سبيل خدمة الجرحى والوصول بهم إلى مرحلة الشفاء التام.

من جهته أوضح أ. محمد أبو الكاس مدير ملف جرحى مسيرة العودة أن هذه الزيارات تأتي في إطار الرعاية التي تقدمها لجنة الجرحى للمصابين منذ بدء إصابتهم إلى أن يصلوا إلى مرحلة الشفاء التام، مشيرا إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لجولات سابقة نفذتها لجنة الجرحى لفئات متعددة من الجرحى في المستشفيات والمنازل من أجل الاطمئنان على الجرحى والوقوف إلى جانبهم.

وبين أبو الكاس أن اللجنة على مدار العام الماضي 2019 أشرفت على إجراء مئات العمليات الجراحية التي نفذها أطباء متخصصون، مبينا أن هذه العمليات اشتملت على عمليات العظام والأعصاب والباطنة وتركيب العيون الصناعية والأطراف الصناعية وتركيب السّمّاعات، لافتا النظر إلى أن هذه العمليات كلفت اللجنة مئات آلاف الدولارات في سبيل تطبيب الجريح ومساندته نحو الشفاء التام.

ويشار إلى أن مكتب اللجنة العليا لجرحى مسيرة العودة يعمل كخلية نحل وعلى مدار الساعة من أجل الوقوف على خدمات الجرحى ابتداءً من صرف المخصصات الشهرية ومروراً بالمساعدات وليس انتهاءً بالمتابعات الطبية للجرحى داخل وخارج قطاع غزة.