اليابان تقدم مساعدات طبية لعيادات العون الطبي الفلسطيني

وكالات-الرأي:

قال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة اليابانية بالأردن "أرايكي كاتسوهيكو"، اليوم الاثنين، "إن أحد أولويات الحكومة اليابانية تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مع أدراكها لحجم المعاناة والأزمة المالية التي تمر بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".

وجاء ذلك خلال حفل تسليم معدات وأجهزة طبية حديثة لعيادات العون الطبي الفلسطيني في مخيم جرش للاجئين الفلسطينيين.

وشملت المساعدات الطبية اليابانية وحدة الأشعة السينية وتخطيط القلب والأشعة فوق الصوتية وأجهزة تشخيص وفحص أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف "نحن نعمل الآن بشكل وثيق مع الأردن لتمكين الأونروا من التغلب على هذه الصعوبة ومواصلة أنشطتها"، متمنيا أن تسهم المعدات المقدمة في توفير الرعاية الطبية للشعب الفلسطيني.