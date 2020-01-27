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الجيش "الإسرائيلي" يُخطط لتغيير اسم سلاح المدفعية

27 كانون ثاني / يناير 2020 07:07

مدفعية الاحتلال
مدفعية الاحتلال

الداخل المحتل-الرأي:

كشف ضابط مدفعية الاحتلال "افيرام سيلع"، النقاب حول نية قيادة الجيش "الإسرائيلي" تغيير اسم سلاح المدفعية.
 
وقال "سيلع"، خلال مقابلة في البرنامج التلفزيوني  "مقابلة شخصية"،"إننا سنغير اسم سلاح المدفعية، اعتقد أن يحدث ذلك في العام 2020، حيث أن الاسم الجديد غير وارد الان، لكن يوجد عدد من الارشادات الجديدة التي تنتهجها القيادة خلال العام الجاري".
 
وأضاف: "هدفنا هو الهجوم ، نحن نتعامل كثيراً بالنيران، من المحتمل أن يحتوى الاسم مزيج من هذه الكلمات، ومن المهم أن نحافظ على التفرد وألا يبدو مثل باقي القيم في داخل الجيش وخارجه".

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