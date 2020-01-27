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ترامب يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض قبل الإعلان عن الصفقة

27 كانون ثاني / يناير 2020 07:47

ترامب يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض قبل الإعلان عن صفقة القرن
ترامب يلتقي نتنياهو بالبيت الأبيض قبل الإعلان عن صفقة القرن

وكالات-الرأي:

اجتمع مساء اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" في البيت الأبيض لمناقشة صفقة القرن.
 
وقال ترامب خلال اللقاء إنه يأمل أن يقول الجميع نعم للسلام في الشرق الأوسط وفي اليوم العالمي لإحياء ذكرى المحرقة ، أود أن أشكركم على خطواتكم تجاه النظام المعادي للسامية في إيران".
 
وأكد ترامب أنه سيعلن خطته للسلام بعد ظهر غد الثلاثاء وسيرى ما إذا كانت ستطبق.
 
وشكر "نتنياهو" "ترامب" على كل ما فعله من أجل إسرائيل، قائلاً: "يمكننا صنع التاريخ غدًا.
 
 

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