هنية يهاتف والد الطفل قيس أبو رميلة

وكالات-الرأي:

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية اليوم الإثنين السيد عبد الحميد أبو رميلة، والد الطفل قيس أبو رميلة الذي توفي في مدينة القدس المحتلة إثر سقوطه في حفرة مياه.

وقدم رئيس الحركة التعازي بوفاة الطفل، وأكد تضامنه معه وأهلنا في مدينة القدس المحتلة، وحيا صمودهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل الاحتلال الصهيوني وقراراته العنصرية الظالمة.

وأشاد هنية بهبة جماهير شعبنا الذين خرجوا بالمئات للبحث عن الطفل، بما يعبر عن حقيقة التضامن الأخوي بين أهلنا في مدينة القدس، وحرصهم على بعضهم بعضًا، ووقفتهم المقدامة التي تعكس حقيقة الأصالة الفلسطينية.

وأكد رئيس الحركة أن القدس وأهلها حاضرون دومًا على طاولة قيادة حركة حماس، وفي كل اللقاءات السياسية التي يجريها مع القادة والمسؤولين في المنطقة.