افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

افتتحت جمعية المستقبل للبيئة والتنمية بالتعاون مع دائرة البروفيسور نورمان خلف للإعلام البيئي المخيم الإعلامي البيئي "هواة الطبيعة9" اليوم الاثنين، بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة ، بحضور 25 متدربا من الشباب طلبة الإعلام والعلوم البيئية وهواة الطبيعة.

ويتضمن المخيم الذي يشمل الجانب النظري والعملي عدة محاور في كيفية تناول القضايا البيئية في الإعلام وإبرازها للمجتمع، وكتابة المبادرات البيئية وتسويقها، ومحور القضايا البيئية المعاصرة وتغطيتها الإعلامية، بالإضافة إلي محور الإعلام والتغطية الإخبارية البيئية، وينتهي المخيم برحلة بيئية للتعرف علي التنوع الحيوي في منطقة النصيرات.

ويعتبر المخيم هواة تتابعا لسلسلة المخيمات التي تعقدها الدائرة في كافة مناطق قطاع غزة، حيث عملت الدائرة علي استكمال الأنشطة السابقة بإصدار دليل النباتات الطبية، ومعرض صور النباتات البرية في فلسطين، ودليل الأزهار البرية في غزة.

يذكر أن هذه المخيمات تساهم بشكل رئيسي في صقل مهارات وخبرات طلبة وخريجي الاعلام والتخصصات البيئية، وإطلاعهم علي القضايا والمواضيع التي تساعدهم في الحشد والمناصرة للحفاظ علي البيئة.