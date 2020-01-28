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آرسنال يتأهل لكأس الاتحاد الإنجليزى بعد الفوز على بورنموث

28 كانون ثاني / يناير 2020 08:34

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تأهل نادى آرسنال الإنجليزى للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على منافسه بورنموث بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب فيتاليتي، ليضرب موعدًا في الدور المقبل مع بورتسموث.


وسجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا فى الدقيقة 5 وإدوارد نكيتياه فى الدقيقة 26، بينما سجل هدف بورنموث الوحيد سام سوريدج فى الدقيقة 95.

ولم يحتاج آرسنال لأكثر من 5 دقائق لافتتاح التسجيل، وذلك بعد سلسلة من التمريرات للاعبي المدفعجية بدأت من ويلوك ووصلت إلى مارتينيلي الذي مرر بدوره إلى ساكا على الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء، ليطلق الأخير صاروخية لم يتمكن الحارس ترافيرس من التعامل معها.

وبعد تسجيل الهدف فرض آرسنال سيطرته التامة على المباراة في الربع الساعة التالية، من خلال الإكتفاء بتمرير الكرة بين الخطوط الثلاثة، دون تشكيل أي خطورة تذكر على المرمى.

وتوغل ويلوك من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 20، وسدد كرة أرضية ضعيفة، تصدى لها ترافيرس بنجاح، وتبعه مارتينيلي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 22، إلا أن تسديدته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وعزز آرسنال من تقدمه في الدقيقة 26، بعدما انطلق ساكا في الجانب الأيسر، وأرسل كرة عرضية أرضية متقنة لنكيتياه الذي سجل الهدف الثاني للمدفعجية.

وانفتحت شهية آرسنال بعدف الهدف الثاني، بعدما سدد بيبي من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، كرة مرت إلى جوار القائم في الدقيقة 29.

وشكل بورنموث خطورته الأولى في المباراة في الدقيقة 38، بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء من قبل هاري ويلسون، تمكن مارتينيز، حارس آرسنال، من التصدي لها.

وتبعها جوسلينج برأسية من داخل منطقة الجزاء علت العارضة في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم آرسنال بهدفين دون رد.

ولم تشهد الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني أي خطورة تذكر على المرميين، حتى تعرض موستافي، مدافع آرسنال، للإصابة في كرة مشتركة مع الحارس مارتينيز، ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 62، ويحل مكانه هولدينج.

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