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بينهم قاصرون

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

28 كانون ثاني / يناير 2020 08:49

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من الضفة بينهم قاصرون، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وعمليات تخريب في المنازل.

وقال نادي الأسير إن مواطنين قاصرين جرى اعتقالهما من طوباس، وهما: الفتى جودت حسان دراغمة (17 عاماً)، والفتى قسام سلمان سياجات (17 عاماً).

كما جرى اعتقال لمواطنين من بلدة تقوع وهما: موسى سليمان أبو مفرح (38 عاماً)، والفتى محمود ذيب العمور (17 عاماً).

ومن القدس اُعتقل الفتى محمد سامر سرحان، وهو من بلدة سلوان، كما اُعتقلت مجدداً الفتاة آية أبو ناب من أمام مصلى باب الرحمة في الأقصى، وليلاً اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب يوسف حزينة.

يُضاف إلى المعتقلين، عبد الحفيظ عريشه (34 عاماً) من بلدة باقة الشرقية بمحافظة طولكرم، وجودة جمال حوشية (22 عاماً) من بلدة قطنة وهو أسير سابق، وصالح كساب عياش (21 عاماً) من بلدة بدو وهو أيضاً أسير سابق.

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