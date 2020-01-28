وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تختتم بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية أداة مجانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق تحديث مجانى لويندوز 7 بعد أيام من رفع الدعم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون صفًا مدرسيًا جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يختبر بصمة الوجه لحماية حسابك على ماسنجر وكالة الرأي الفلسطينية نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال تتفقد سجن طيبة المركزي وكالة الرأي الفلسطينية طرق الوقاية من الإسهال أثناء تناول المضادات الحيوية وكالة الرأي الفلسطينية "والا": نشر "صفقة القرن" قد يشعل الضفة الغربية من جديد وكالة الرأي الفلسطينية 5 علامات تكشف أن ألم الصدر لديك بسبب مشكلة نفسية وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات واعتقالات بالضفة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مداهمات واعتقالات بالضفة

28 كانون ثاني / يناير 2020 08:49

الضفة المحتلة - الرأي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى محمد أبو مفرح (38 عاما)، ومحمود ذيب العمور (38 عاما)، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسام سلمان سياجات، وجودت حسان دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما في مدينة طوباس.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عنان أحمد دراغمة، الكائن في منطقة "الثغرة" وعاثت فيه خرابا.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن صالح عياش من بدو شمال غرب القدس المحتلة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟