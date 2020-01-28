مداهمات واعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى محمد أبو مفرح (38 عاما)، ومحمود ذيب العمور (38 عاما)، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسام سلمان سياجات، وجودت حسان دراغمة، بعد مداهمة منزلي ذويهما في مدينة طوباس.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن عنان أحمد دراغمة، الكائن في منطقة "الثغرة" وعاثت فيه خرابا.

أيضاً قامت قوات الاحتلال باعتقال المواطن صالح عياش من بدو شمال غرب القدس المحتلة.