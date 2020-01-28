نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال تتفقد سجن طيبة المركزي

غزة- الرأي

أكد مدير نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال المستشار مؤنس حمودة، على تخصيص قسم بالسجن لموقوفي جرائم الأموال؛ لسهولة وسرعة متابعة قضاياهم، وتأمين إحضارهم للنيابة.

جاء ذلك، خلال لقائه بمدير سجن طيبة المقدم أحمد نبهان، بهدف رد الحقوق لأصحابها، وتذليل العقبات بمعالجة جرائم الأموال ذات الرأي العام.

وشملت الزيارة التفقدية للسجن التحقق من سلامة الإجراءات القانونية، ومُلاءَمة الظروف الحياتية والمعيشية للنزلاء، والالتزام بمعايير حقوق الإنسان، واستعراض مدير السجن فيها البرامج التوعوية والتربوية لإصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم، والخدمات المقدمة لهم، والبرامج التثقيفية التي تستهدف تقويم سلوكهم.