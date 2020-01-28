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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أداة مجانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور

28 كانون ثاني / يناير 2020 09:12

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تعتبر عملية تحسين جودة الصور أمراً صعباً في كثير من الأحيان، إذ تتطلب التعامل مع برامج تحرير الصور المتقدمة، مثل: (أدوبي فوتوشوب) Adobe Photoshop، أو GIMP وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى العديد من المهارات والكثير من الوقت حتى تتمكن من الحصول على صور احترافية.

إذا كنت تمتلك بعض الصور المهمة التي تريد استخدامها في عملك أو على منصات التواصل الاجتماعي ولكنها منخفضة الجودة وترغب في تحسينها دون أن تضطر لإستخدام برامج متقدمة، فهناك بعض الأدوات، مثل: Pic.Hance التي تتيح لك زيادة دقة الصورة بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف دقة الصورة الأصلية.

Pic.Hance هي أداة مجانية تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الصور بمقدار 4 أضعاف دقتها الأصلية، كما تدعم تنسيقات الصور الأكثر استخدامًا مثل: jpg و jpeg و png.

يتطلب استخدام الأداة إنشاء حساب على الموقع، وفيما يلي دليل سريع لاستخدام الأداة لتحسين جودة الصور منخفضة الدقة بنقرة واحدة.
• انتقل إلى موقع pichance.com على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.
• اضغط على زر (ابدأ) Get Started.
• في الشاشة التالية، اضغط على زر تسجيل الدخول، ويمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل أو حسابك على تويتر، ويجب أن يكون لديك حساب في أي منهما لتتمكن من استخدام أداةPic.Hance، لأنه لا يوجد خيار للتسجيل بعنوان بريد إلكتروني.
• بعد تسجيل الدخول، يمكنك تحميل صورة منخفضة الدقة لزيادة حجمها بمقدار 4 مرات.
• تدعم الأداة تحسين أي صورة لا تزيد أبعادها عن 1500 × 1500 بكسل، كما يجب أن لا يزيد حجمها عن 20 ميجابايت حتى تتمكن من رفعها إلى Pic.Hance.
• بعد تحديد الصورة؛ اضغط على خيار (تحسين الصورة) Enhance Image، سيبدأ الموقع في معالجتها، ويعتمد زمن المعالجة على حجم الصورة وجودتها ومدى دقة التفاصيل التي سيتم معالجتها.

بمجرد انتهاء العملية سيتم عرض الصورة عالية الدقة للتنزيل في متصفحك، وإذا كانت ميزة التنزيل التلقائي مُفعلة في متصفحك فسيتم حفظها تلقائيًا في مجلد التنزيلات.

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