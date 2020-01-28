الشباب والرياضة تختتم بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم

غزة- الرأي

توج فريق زينة الحياة ببطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم ، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ، في المباراة التي جمعت بينهما على صالة سعد صايل بمدينة غزة ، بحضور أ . غسان محيسن مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ، وأ . محمد أبو عيطة مدير دائرة الرياضة للجميع ، وممثلين عن الفريقين .

وتمكن فريق زينة الحياة من الفوز بالبطولة بعد تغلبه في النهائي على فريق قنديل بهدفٍ نظيف سجله اللاعب هيثم عجور ، وكان الفريق المتوج قد صعد للنهائي بعد تخطيه فريق الرملاوي بثلاثية نظيفة ، بينما وصل فريق قنديل للنهائي بعد فوزه على احتراف بركلات الترجيح " 4_3" .

وفي نهاية اللقاء تم تتويج زينة الحياة بكأس البطولة وجائزة مالية قدرها " 1000 " شيكل ، بينما حصل قنديل على كأس المركز الثاني ومبلغ " 800 " شيكل .