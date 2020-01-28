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لجنة المبادرات الإبداعية بتربية الوسطى تعقد اجتماعها الدوري للجنتها الفرعية

28 كانون ثاني / يناير 2020 09:18

لجنة المبادرات الإبداعية بتربية الوسطى تعقد اجتماعها الدوري للجنتها الفرعية
لجنة المبادرات الإبداعية بتربية الوسطى تعقد اجتماعها الدوري للجنتها الفرعية

الوسطى- الرأي

 عقدت اللجنة الفرعية للمبادرات الإبداعية بمديرية التربية والتعليم بالوسطى،  اجتماعها الدوري لمناقشة آخر المستجدات ومتابعة المبادرات التعليمية.

جاء ذلك،  بحضور رئيس لجنة المبادرات الفرعية بمديرية الوسطى د. حسني العتال، وأعضاء اللجنة أحمد عبد الغفور وأحمد دلول، وحافظ الفرا، ورائد غنيم وأمل أبو زايد، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية و التعليم بالوسطى.

 من جانبه أوضح د. العتال، أن اللقاء يهدف لبحث أخر المستجدات ومتابعة المبادرات الإبداعية المقدمة من قبل المعلمين والمدارس ورعايتها، وشكر العتال أعضاء اللجنة على جهودهم ومتابعتهم للمبادرات ومتابعة الجانب الإعلامي وأخبار المدارس والمديرية عبر موقع حاضنة الإبداع التعليمي edu + مما جعل مديرية الوسطى في مقدمة الأخبار والأنشطة.

 وأضاف د. العتال أن اللجنة ستبدأ المرحلة الثانية من تقييم المبادرات الإبداعية من خلال الزيارة الميدانية للمعلمين المبادرين، حيث سيتم خلالها الاطلاع الكامل على المبادرة و متابعة بنود التقييم و التوثيق الإلكتروني للمبادرة.

 يذكر أن لجنة المبادرات الإبداعية قد أنهت الشهر الماضي المرحلة الأولى لتقييم المبادرات الإبداعية و التي تقدم خلالها أكثر من 60 مبادر ومبادرة.

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