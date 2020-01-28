العدل تهنئ النيابة العامة لحصولها على المركز الأول بجائزة النزاهة لعام 2019م

غزة- الرأي

ثمن وكيل وزارة العدل د. محمد النحال الجهود الكبيرة التي تبذلها النيابة العامة في غزة، والتي أحدثت تطورا نوعيا وإنجازا ملموسا في قطاع العدالة بشكل عام.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها د. النحال على رأس وفد من وزارة العدل لتهنئة النائب العام المستشار ضياء المدهون بحصول النيابة العامة على المركز الأول على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة - فئة المؤسسات العامة، بجائزة (النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية لضمان خدمة العدالة لعام 2019) والتي ترعاها مؤسسة أمان للنزاهة والشفافية. ونجاح سياستها في تحقيق الاستقرار المجتمعي، ونيل ثقة المواطنين عبر ترسيخ قيم العدالة واقعا ملموسا، وتعزيز الأمن المجتمعي، ومبادئ الحكم الرشيد.

وأشاد د. النحال بالإدارة الحكيمة للنيابة العامة، ونجاحها عبر جهودها المخلصة المثمرة في إرساء مبادي العدل، بصفتها مكونا أساسيا من مكونات المنظومة العدلية.

من جانبه ، أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون على أن النيابة العامة لن تدخر جهدا من أجل تحقيق العدالة، وإعادة الحقوق لأصحابها، وتعزيز مبادئ العدل وترسيخ عراه كأسمى قيمة أمرنا ببذل كل ما نستطيع لتحقيقها بشكل كامل. كما أكد على تعزيز الشراكة مع مكونات منظومة العدالة من أجل الارتقاء بالخدمة للمواطنين، وترسيخ هيبة منظومة القضاء والعدالة.

وقد ضم الوفد عددا من مدراء عموم الوزارة هم: الدكتور فهد زيادة مدير عام وحدة شؤون القضاء، وحسن مرتجى مدير عام الشؤون المالية، ومحمد إبراهيم مدير عام الشؤون الادارية، وخليل حمادة مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة.