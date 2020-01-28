"الصحة": مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي

غزة- الرأي

أكد م .أسامة قاسم الوكيل المساعد لوزارة الصحة، أن مشروع حوسبة مخازن الادوية خطوة مهمة ضمن نظام متكامل لإدارة القطاع الدوائي وفق أحدث المواصفات العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاءه مع مدير عام الادارة العامة للصيدلة د.منير البرش و مدير وحدة الحاسوب والشبكات م.علاء الشرفا لبحث ومناقشة جملة من الملفات ذات العلاقة بالمشروع.

واكد م.قاسم على أهمية الحوسبة الصحية لمرافق الوزارة باعتبارها ضرورة وطنية ملحة وخاصة على صعيد الادوية ومدى مساهمتها في تعزيز الدور الرقابي وجودة العمل في وزارة الصحة مشددا على أهمية الإسراع في انجاز المشروع بالشكل المطلوب لتحقيق غايات تنظيم العمل.

وقال إن هذا المشروع سيتم وفق مواصفات عالمية ، وسيكون مقدمة لتطوير تخزين الصناعات الدوائية المحلية في ظروف ملائمة ومستوى مهني عال، الامر الذي سيساهم في تطوير البنية التحتية للنظام الصحي الفسطيني .