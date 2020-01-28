وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات تكرّم فوج المتفوقات "معاً نرتقي" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والمعهد العالي للقضاء يفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي وكالة الرأي الفلسطينية العدل تهنئ النيابة العامة لحصولها على المركز الأول بجائزة النزاهة لعام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الإبداعية بتربية الوسطى تعقد اجتماعها الدوري للجنتها الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تختتم بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية أداة مجانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق تحديث مجانى لويندوز 7 بعد أيام من رفع الدعم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون صفًا مدرسيًا جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يختبر بصمة الوجه لحماية حسابك على ماسنجر
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة": مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي

28 كانون ثاني / يناير 2020 09:27

قاسم :مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي
قاسم :مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي

غزة- الرأي

أكد م .أسامة قاسم الوكيل المساعد لوزارة الصحة، أن مشروع حوسبة مخازن الادوية خطوة مهمة ضمن نظام متكامل لإدارة القطاع الدوائي وفق أحدث المواصفات العالمية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

  جاء ذلك خلال لقاءه مع مدير عام الادارة العامة للصيدلة د.منير البرش و مدير وحدة الحاسوب والشبكات م.علاء الشرفا لبحث ومناقشة جملة من الملفات ذات العلاقة بالمشروع.
واكد م.قاسم على أهمية الحوسبة الصحية لمرافق الوزارة باعتبارها ضرورة وطنية ملحة وخاصة على صعيد الادوية ومدى مساهمتها في تعزيز الدور الرقابي وجودة العمل في وزارة الصحة مشددا على أهمية الإسراع في انجاز المشروع بالشكل المطلوب لتحقيق غايات تنظيم العمل. 
وقال إن هذا المشروع سيتم وفق مواصفات عالمية ، وسيكون مقدمة لتطوير تخزين الصناعات الدوائية المحلية في ظروف ملائمة ومستوى مهني عال، الامر الذي سيساهم في تطوير البنية التحتية للنظام الصحي الفسطيني .

قاسم :مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي bcb86980-640f-4f52-8422-f692048c4047
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟