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لمفتشي الإدارة العامة للرعاية الأولية

الصحة والمعهد العالي للقضاء يفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي

28 كانون ثاني / يناير 2020 09:36

الصحة والمعهد العالي للقضاء يفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي
الصحة والمعهد العالي للقضاء يفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي

غزة- الرأي

افتتحت وزارة الصحة والمعهد العالي للقضاء دورة مهام واختصاص مأموري الضبط القضائي لمفتشي الإدارة العامة للرعاية الأولية – صحة البيئة. 
وقال مدير عام الشئون القانونية أ. سعيد البطة، أن هذه الدورة تستهدف 25 مفتش من قسم صحة البيئة بالوزارة وتهدف إلى تعزيز التوعية القانونية في هذا المجال بشأن الضبطية القضائية ومفهومها وأهميتها والقواعد المنظمة للضبطية بقانون الإجراءات الجنائية والقواعد المنظمة للرقابة والتفتيش من مرحلة المحاكمة. 
وأكد أ. البطة على أهمية الدورة كذلك كون المحاضرين هم رؤساء نيابة وقضاه محاكم وسبق للمعهد أن نظم دورات سابقة لأقسام أخرى داخل الوزارة. 

الصحة والمعهد العالي للقضاء يفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي الضبطية القضائية 1
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