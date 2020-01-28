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مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات تكرّم فوج المتفوقات "معاً نرتقي"

28 كانون ثاني / يناير 2020 09:41

مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات تكرّم فوج المتفوقات "معاً نرتقي"
مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات تكرّم فوج المتفوقات

غزة- الرأي

كرمت مدرسة حليمة السعدية للبنات، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، فوج "معاً نرتقي" لطالباتها المتفوقات في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020، وذلك تجسيداً لسياسة التعزيز التي تتبعها لحث الطالبات على مزيد من الجد والاجتهاد.

وحضر حفل التكريم مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ومديرة المدرسة  فاتن أبو الكاس، ومديرة مدرسة حليمة السعدية المشتركة  آمال المدهون، ومدير مركز شرطة جباليا النزلة المقدم رضوان رضوان، وعدد من رؤساء الأقسام ومدراء ومديرات المدارس في المديرية، وشخصيات من المجتمع المحلي.

ورحبت أ. أبو الكاس بالحضور كافة، مباركة للطالبات المتفوقات هذا الإنجاز، متمنيةً لهن مزيداً من التميز والنجاح.

كما توجهت بالشكر لمعلمات المدرسة كافة، لدورهن في تحقيق هذا الإنجاز، مشيدة بعطائهن وجهدهن لخدمة الطالبات وتعزيز قدراتهن.

من جانبه، بارك أ. شهاب للطالبات ولإدارة ومعلمات المدرسة هذا التميز، داعياً الجميع للمزيد من الإبداع والعطاء لخدمة الطالبات والنهوض بقدراتهن، للأخذ بأيديهن نحو مراتب الرفعة والسمو.

كما أشاد شهاب بحالة التنسيق والتعاون المثمر ما بين إدارة المدرسة والمجتمع المحلي والتي ساهمت بتحسين البيئة المدرسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الواقع التربوي والتعليمي في المدرسة.

وفي كلمتها باسم الطالبات المتفوقات، باركت الطالبة المتفوقة بيان أبو خليفة لزميلاتها هذا النجاح، متوجهة بالشكر للمعلمات ولمديرة المدرسة لما بذلنه من جهد كبير في تعزيز وإرشاد وتوجيه الطالبات للنهوض بقدراتهن المعرفية والذهنية والفكرية.

كما توجهت الطالبة أبو خليفة بالشكر لأولياء الأمور الذين ورغم الظروف الصعبة التي يمرون بها، عملوا على تذليل كل الصعاب، وتوفير كل الاحتياجات المادية والنفسية لتحقيق هذا النجاح.

بدوره، ألقى رئيس اللجنة الثقافية في مجلس أولياء الأمور الأعلى بالمديرية أ. مصباح عبد ربه، كلمة أشاد فيها بالطالبات المتفوقات، والمعلمات المربيات، لتحقيق هذا التميز، مثمنا في ذات الوقت دور الأهالي الذين عملوا على توفير البيئة المناسبة لفلذات أكبادهن للوصول إلى ما وصلن إليه من تفوّق.

وفي ختام الحفل الذي تخلله فقرات فنية متنوعة، تم توزيع شهادات التقدير على الطالبات المحتفى بهنّ

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