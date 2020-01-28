وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات تكرّم فوج المتفوقات "معاً نرتقي" وكالة الرأي الفلسطينية الصحة والمعهد العالي للقضاء يفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط القضائي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": مشروع حوسبة مخازن الأدوية خطوة للارتقاء بالقطاع الدوائي وكالة الرأي الفلسطينية العدل تهنئ النيابة العامة لحصولها على المركز الأول بجائزة النزاهة لعام 2019م وكالة الرأي الفلسطينية لجنة المبادرات الإبداعية بتربية الوسطى تعقد اجتماعها الدوري للجنتها الفرعية وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تختتم بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم وكالة الرأي الفلسطينية أداة مجانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تطلق تحديث مجانى لويندوز 7 بعد أيام من رفع الدعم وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يحرقون صفًا مدرسيًا جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية فيس بوك يختبر بصمة الوجه لحماية حسابك على ماسنجر
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مخطط للاستيلاء على عشرات الدونمات شمال الخليل

28 كانون ثاني / يناير 2020 09:59

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل - الرأي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بالاستيلاء على أراضي زراعية، لتوسيع مخطط هيكلي لمستوطنة شمال الخليل.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حسن بريجية، إنه تسلّم اليوم الثلاثاء، مخططا يتضمن توسيع حدود مستوطنة "أصفر" الجاثمة على أراضي بلدتي سعير والشيوخ شمال الخليل، والمحاذية لقرى الرشايدة، المنية، كيسان شرق بيت لحم، وبيت فجار جنوبا.

وأوضح، أن هذا القرار يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي والحقول الزراعية الواقعة في حوض (رقم 8 ) بموقع "عرض المجالس" في بلدة الشيوخ، وحوض رقم (20) من موقعي "الوصيلة" و"قنان فاقوط"، من أراضي سعير، لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.

وأشار بريجية ان المخطط قد يسلب عشرات الدونمات من أراضي البلدتين المزروعة بالزيتون واللوزيات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟