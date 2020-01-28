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وزارة العمل تستضيف لجنة السلامة المهنية في مديرية عمل الشمال

28 كانون ثاني / يناير 2020 10:02

وزارة العمل تستضيف لجنة السلامة المهنية في مديرية عمل الشمال
وزارة العمل تستضيف لجنة السلامة المهنية في مديرية عمل الشمال

غزة- الرأي

عقدت وزارة العمل من خلال قسم التفتيش وحماية العمل في مديرية عمل محافظة شمال غزة، اجتماعاً للجنة السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور كل من رئيس قسم التفتيش في المديرية أ. عيسى راضي، و رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في وزارة العمل م. دارين ابو شاويش، و ممثل عن الدفاع المدني أ. فايق ابو عمشة، و ممثل عن وزارة الصحة أ. نعيم عبيد.
حيث أفاد راضي أن الاجتماع تناول عدة محاور، منها التخطيط للبدء بحملة زيارات تفتيشية على المطاعم والمخابز والمقرر تنفيذها الأسبوع المقبل، وذلك في إطار متابعة استيفاء اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
كما تحدّث راضي عن أهمية توفير بيئة عمل آمنه للعاملين في المنشآت خاصة محطات الوقود والمخابز؛ لحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، و الحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.

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