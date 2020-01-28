"الزراعة" تكرم مدير عام السياسات والتخطيط السابق نبيل أبو شمالة

غزة- الرأي

كرمت وزارة الزراعة الفلسطينية مدير عام السياسات والتخطيط السابق د. نبيل أبو شمالة، في حفل أقامته بمقر الوزارة بغزة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة الدكتور إبراهيم القدرة، ونقيب المهندسين الزراعيين م. حسن أبو عيطه والمدراء العامون، ومؤسسات القطاع الخاص وموظفو الوزارة وذوي د. أبو شمالة وعدد من زملائه المهندسين المتقاعدين.

وأشاد الوكيل القدرة بعمل د. أبو شمالة خلال فترة عمله وعلى دوره البارز في خدمة وطنه وشعبه، مؤكداً أن أكثر ما كان يميزه هو حرصة علي تطوير العمل بالوزارة

وتطرق القدرة للحديث عن دور أبو شمالة خلال توليه منصبه وبصماته الواضحة في النهوض بالقطاع الزراعي، حيث برز ذلك كثيراً في تنفيذ مشاريع الوزارة وكان من أبرزها مشروع "أطلس الزراعي"

من جانبه ألقي م.محمد البكري مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، كلمة شدد فيها علي مكانته الرفيعة، و أن د. أبو شمالة "كان رمزاً للمبادرة والعمل الدءوب والعطاء، حيث ترك بصمة في قلوب الجميع، و كان وفياً في عمله، وكان حريصا على حل مشاكل المزارعين، وتوفير المساعدات لهم.

بدورة ألقي م. أبو شمالة كلمة قدم فيها شكره لوكيل الوزارة، ولكافة الأطقم الفنية والإدارية علي التكريم، متمنياً التوفيق لكافة الموظفين في الوزارة.

وقال أبو شمالة: لقد تعلمت من خلال مسيرة حياتي العلمية والعلمية أن الفرد مهما بلغت قدراته لا يمكن أن ينجز شيئا دون فريق يعمل معه يؤازاره، ويساعده، ولا يمكن أن يحقق شيئا دون مؤسسة نضع قواعد اللعبة، حيث يلعب كل الفاعلون في قطاع الزراعة وفق منظومة متكاملة من القوانين والتشريعات، والأنظمة، لافتاً الى أن وزارة الزراعة هي مؤسسة تقوم بواجبها في خدمة المجتمع والمزارعين رغم كافة التحديات التي تواجههاوقلة الإمكانيات، مؤكدا أنه يغادر الوزارة وفي جعبته الكثير من الإنجازات التي تحققت بمجهود الزملاء كافة بالوزارة

وشدد على أنه سيبقي وفياً لعمله ولوزارته ، مؤكداً استعداده لتقديم خدماته والمشورة والنصائح لكافة العاملين في الوزارة وإنه سوف يسخر كل خبراته في خدمة الوزارة والمهندسين الزراعيين.

و في ختام الحفل التكريمي تم تقديم درع تكريم وشهادة شكر وتقدير للدكتور أبو شمالة والتقاط الصور التذكارية معه.