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"تعليم غرب غزة" تبحث التعاون المشترك مع نقابة المعلمين

28 كانون ثاني / يناير 2020 10:09

"تعليم غرب غزة" تبحث التعاون المشترك مع نقابة المعلمين الفلسطينيين

غزة- الرأي

استقبل د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة،  وفدا من نقابة المعلمين الفلسطينيين،  وذلك في إطار التعاون المشترك بين المديرية والنقابة.

وترأس الوفد أ.خالد المزين نقيب المعلمين الفلسطينيين في قطاع غزة وعدد من أعضاء النقابة، وكان في استقبال الوفد برفقة مدير التربية والتعليم د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية وأ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية في المديرية.

ورحب مدير المديرية د.عبدالقادر أبوعلي بالوفد مثمناً جهود النقابة في خدمة المسيرة التعليمية والرقي بها، وبين أبوعلي أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه المؤسسة التعليمية على وجه عام وعلى المديرية بوجه خاص آملاً من النقابة السعي على حلها بشكل يعين القطاع التعليمي على السمو بأعلى درجاته. وناقش الطرفان الأوضاع المواكبة للعلمية التعليمية وكيفية تجاوز الإشكاليات وتعزيز الإيجابيات مما يساعد على مواصلة القطاع التعليمي والمسير في الاتجاه الصحيح جنبا إلى جنب.

وفي السياق ذاته، أكد المزين على شدة حرص النقابة لتعاونها مع جميع المديريات ما يخدم طلبتنا ومجتمعنا، وتقديم جميع خدماتها للمؤسسات التعليمية، مؤكداً أن نقابته تحرص على تمتين وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التعليم العالي واستمرار المسيرة الأكاديمية.

وشدد على أهمية التواصل المشترك بين النقابة والمديريات بما يعطي مزيداً من التعاون والتبادل في مختلف المجالات من أجل دعم المسيرة التعليمية. وشكرت النقابة في نهاية زيارتها د.أبوعلي على حسن الاستقبال راجين أن يكون هذا العام متميزاً في القطاع التعليمي عن سابقة الأعوام.

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