النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2398 )  الثلاثاء 28/1/2020

1948م قامت عصابات الهاجاناة الإرهابية اليهودية بقذف برميل مملوء بالمتفجرات من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا فهدمت بعض البيوت على من فيها ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا عربيا وجرح 50 آخرين.

1948م وصول الكتيبة الثالثة من متطوعي جيش الإنقاذ إلى فلسطين وتضم 1100 عنصر. أسس جيش الإنقاذ من قبل جامعة الدول العربية في كانون أول (ديسمبر) 1947 وعُهدت قيادته إلى فوزي القاوقجي، وفي الثامن من كانون ثاني (يناير) 1948 وصلت أول دفعة من المتطوعين وضمت 330 مقاتلاً، وفي الحادي والعشرين منه وصلت الدفعة الثانية وضمن 400 متطوع، وقد شن هؤلاء أول هجوم واسع لهم على مستعمرات يهودية شمال بيسان في السادس عشر من شباط (فبراير) 1948، وفي الخامس من آذار (مارس) دخل القاوقجي فلسطين لقيادة وحدات جيش الإنقاذ العسكرية.