http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2398 ) الثلاثاء 28/1/2020
أخبار فلسطينية
الرئاسة الفلسطينية تدعو السفراء العرب والمسلمين لمقاطعة مراسم إعلان “صفقة القرن”
عباس يدعو القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ غدا
فلسطين: صفقة القرن نكبة جديدة بحق القضية الفلسطينية
عباس قبل ساعات من إعلان خطة ترامب: لن نقبل بأي دور لواشنطن لوحدها
حوار الحمد لـ"فلسطين": "صفقة القرن" لن تحظى بالنجاح والموقف الفلسطيني حاسم
صبري" يدعو لوضع استراتيجية ضد "صفقة القرن" قبل إعلانها
وقفة تضامنية مع الأسير وليد حناتشة في غزة
هنية يعزي والد الطفل قيس أبو رميلة
لأول مرة.. مصادرة 4.2 مليون شيقل تعويضات لعوائل قتلى إسرائيليين من أموال المقاصة
أخبار إسرائيلية
باحث إسرائيلي يكشف عن وثيقة تاريخية:: «الحكم العسكري» على فلسطينيي الداخل كان يهدف…
نتنياهو: خطة ترامب للسلام قد تكون فرصة القرن
الكنيست يلتئم اليوم لبحث طلب نتنياهو للحصانة
فريدمان يسافر على متن طائرة نتنياهو
اخبار دولية
«داعش» يعلن بدء «مرحلة جديدة» تستهدف إسرائيل
ترامب يعلن خطته اليوم ويعتقد بوجود “فرصة” للسلام
مفكر لبناني: ثلاثة قضايا دفعت ترامب لإعلان صفقة القرن أبرزها خيانة بعض الأنظمة العربية
سفير أمريكا يؤدي صلوات تلمودية خلال رحلة مع نتنياهو لأمريكا (شاهد)
إيران تصف صفقة القرن الأميركية للسلام في الشرق الأوسط بأنها
أخبار عربية
"الأوقاف الأردنية": نقوم بجهود دبلوماسية لفك الحظر على دخول
ترقب في مصر حيال تسريبات «صفقة القرن»
فيصل بن فرحان: «الإسرائيليون» غيــر مرحـب بهــم فــي السعوديــة
أمين مساعد الجامعة العربية: القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية وحلها يجب أن يكون سياسيًا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عباس: لن نقبل أي خطة للسلام لا تتوافق مع حل الدولتين
وفاة محمد زهدي النشاشيبي أول وزير مالية للسلطة الفلسطينية
اشتية: «صفقة القرن» تهدف لتصفية القضية وحماية ترامب ونتنياهو
صحيفة عبرية: حماس استخدمت “درون” إسرائيلية في استهداف دبابة العام الماضي – (فيديو)
عريقات: صفقة القرن احتيال وخداع ولن ندفع ثمن نجاة ترامب ونتنياهو من ورطتيهما
عباس رفض مناقشة خطة السلام الأمريكية مع ترامب
الشرق الاوسط
الفلسطينيون يؤكدون رفضهم مناقشة «صفقة القرن»
الخليج الإماراتية
استنفار شعبي لمواجهة «الصفقة».. و«فتح» تدعو لرد غير نمطي
ألغام جيش الاحتلال تهدد المسارات البيئية في الضفة
الأهرام المصرية
الرئاسة الفلسطينية تدعو لمقاطعة مراسم إعلان "صفقة القرن" الأمريكية
الشروق المصرية
عباس: لن نقبل أي خطة للسلام لا تتوافق مع حل الدولتين
«الخارجية الفلسطينية» تطالب بحشد دولي لمواجهة استهداف الاحتلال لمدارس القدس
الغد الأردنية
الجمهور الفلسطيني غير مبال تجاه “صفقة القرن”
الفلسطينيون يهددون: إلغاء أوسلو وحل “السلطة” فور إعلان “صفقة القرن”
عباس يدعو القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ غدا
عباس يرفض الرد على اتصالات ترامب لمناقشة “صفقة القرن”
الشرق القطرية
محتجون في غزة يحرقون أعلام أمريكا وإسرائيل
د. عزام التميمي لـ الشرق: صفقة القرن تقضي على أي أمل بالتعايش السلمي
إعلان صفقة القرن.. توقيت مشبوه
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مستوطنون يحرقون صفا مدرسيا في عينابوس
الصحة والقضاء تفتتحان دورة مهام واختصاصات مأموري الضبط
تعزيزات عسكرية إسرائيلية بالضفة تحسبا لمسيرات رافضة لـ "صفقة القرن"
الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويهدم محلا تجاريا في القدس
تقرير اقتصاديون يطالبون بتشكيل لجنة محايدة للنظر في أزمة كهرباء القدس
الأشعل لـ"فلسطين": الواقع السياسي الفلسطيني والعربي شجعا على إعلان صفقة القرن
تخصيص قسم لموقوفي جرائم الأموال بسجن طيبة المركزي
16 موظفا من الخطوط الجوية يناشدون "عباس" بإعادة رواتبهم
القدس المحلية
طالبات في خانيونس يشكلن كلمة "فلسطين" لتأكيد رفضهن لصفقة
"عربدة" للمستوطنين بنابلس واعتقال 5 مواطنين
دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.. هذا ما تضمنته صفقة القرن
انهيار أجزاء من قبة الأردبيلي.. و"الأوقاف" تُحمل الاحتلال مسؤولية منع
إطلاق أول إذاعة مختصة بذوي الإعاقة البصرية في غزة
الشرطة تعقد اجتماعا لمدراء البنوك في جنين
مبادرة "قلم مش دخان" تطلق فعالياتها التوعوية من مدرسة الكندي
صور| خيم وكتل إسمنتية وسواتر ترابية عند مدخل البيرة الشمالي
الحياة الجديدة
الجامعة العربية: القضية الفلسطينية لم تكن أبدًا قضية اقتصادية
أبو ردينة: نهيب بالسفراء العرب والمسلمين عدم المشاركة في إعلان "صفقة القرن"
الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني
الأيام
إطلاق نار على مستوطنة "بيت إيل" والاحتلال يخطر بهدم 4 منازل في قرية رمانة
»فلسطين تعلن النفير.. ومسيرات غضب الثلاثاء والأربعاء لمواجهة "صفقة القرن"
»الحكومة تعتمد إجراءات وقائية لمواجهة "كورونا"
صفقة ترامب تصفية لـ"حل الدولتين"
وكالة صفا
الاحتلال يخلع أبواب محلات تجارية وسط الخليل
"مساحة الموت".. تقرير للأورومتوسطي يوثق انهيار مظاهر الحياة في غزة
عريقات يلتقي دبلوماسيين سويديين
حماس تبين الوسائل الأنسب لمواجهة صفقة القرن
الاحتلال يفرج عن قاصرين وشابا بعد انتهاء محكومياتهم
وفد حماس يختتم زيارته لماليزيا
الأسرى القاصرون في "الدامون" يعيشون ظروفا صعبة
هنية يهاتف خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري
الاحتلال يستولي على آليات جنوبي الخليل
وكالة الرأي الفلسطينية
"والا": نشر "صفقة القرن" قد يشعل الضفة الغربية من جديدالاحتلال يهدم محلًا تجاريًا بالقدس
كشف جديد..الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح
الشاباك: اعتقال خلية تجسس إسرائيلية تعمل لصالح حماس
مدرسة حليمة السعدية الأساسية للبنات تكرّم فوج المتفوقات "معاً نرتقي"
فلسطين اليوم
فلسطين تنتفض اليوم: تحركات شعبية واندلاع مواجهات مع الاحتلال
د. الهندي: تفعيل الشارع وانتفاضة عارمة في كل فلسطين كفيل بإفشال صفقة القرن
من الدول العربية التي قد تحضر الاعلان عن صفقة القرن؟
طالع عناوين الصحافة الإسرائيلية: صفقة القرن مانشيت عريض
شرطة المرور تصدر تنويها مهما عن فعالية صفقة القرن
الاحتلال يهدم محلا تجارياً في القدس
سما نيوز
الاماكن الدينية في القدس تبقى تحت إشراف الاردن
ضم للمستوطنات و سيتم نقل احياء في القدس لسيطرة الفلسطينيين.. هذا ما تضمنته صفقة القرن
NYT : خطة ترامب ليست "صفقة قرن" وهذا هدفها الحقيقي
قناة إسرائيلية تكشف : هذه الدول العربية ستدعم "صفقة القرن"
اشتية يقدم العزاء بالطفل قيس أبو ارميلة ويعلن منحةً جامعيةً باسمه
صحيفة تتساءل: هل تتضمن الخطة الأمريكية تعديلات طلبتها عواصم عربية؟
استقالة 6 أعضاء من مجلس بلدي عزون
عرب 48
صفقة القرن": حماس تدعو لـ"النفير العام" وفتح بـ"حالة استنفار كامل"
سلوان: محكمة الاحتلال تقر مصادرة منزل في بطن الهوى
اعتقالات بالضفة وهدم منشأة تجارية بالقدس
وكالة وفا
مخطط للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي سعير والش..
الاحتلال يخلع أبواب محلات تجارية وسط الخليل
مستوطنون يحرقون صفا مدرسيا في عينابوس جنوب نابلس
الرجوب يؤكد ضرورة مأسسة جمعية الكشافة والمرشدات
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 كانون ثاني (يناير)
- 2007م مصرع أربعة إسرائيليين وجرح سبعة آخرين، في عملية استشهادية نفذها المجاهد محمد السكسك في مركز تجاري وسط مدينة إيلات، وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية.
- 2004م الاستشهادي القسامي علي جعارة يفجر نفسه في حافلة ركاب صهيونية في القدس المحتلة، مما أوقع 12مقتيلا من المحتلين الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم مختلفة.
- 2004م نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة مجزرة ثانية أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين من حي الزيتون وإصابة آخرين وتدمير دبابة للجيش الإسرائيلي.
- 2003م آرئيل شارون يفوز في انتخابات الكيان الإسرائيلي ويبدأ في تشكيل حكومته.
- 2001م المقاومة الفلسطينية تهاجم سيارة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية حزما قضاء رام الله، مما أدى على مصرع صهيوني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة.
- 1980م القاهرة تقترح منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إدارة ذاتية في إطار معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1979.
- 1948م قامت عصابات الهاجاناة الإرهابية اليهودية بقذف برميل مملوء بالمتفجرات من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا فهدمت بعض البيوت على من فيها ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا عربيا وجرح 50 آخرين.
- 1948م وصول الكتيبة الثالثة من متطوعي جيش الإنقاذ إلى فلسطين وتضم 1100 عنصر. أسس جيش الإنقاذ من قبل جامعة الدول العربية في كانون أول (ديسمبر) 1947 وعُهدت قيادته إلى فوزي القاوقجي، وفي الثامن من كانون ثاني (يناير) 1948 وصلت أول دفعة من المتطوعين وضمت 330 مقاتلاً، وفي الحادي والعشرين منه وصلت الدفعة الثانية وضمن 400 متطوع، وقد شن هؤلاء أول هجوم واسع لهم على مستعمرات يهودية شمال بيسان في السادس عشر من شباط (فبراير) 1948، وفي الخامس من آذار (مارس) دخل القاوقجي فلسطين لقيادة وحدات جيش الإنقاذ العسكرية.