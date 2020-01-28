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مركز الشرقية بخان يونس يُنفذ أكثر من "16" ألف مهمة بـ 2019

28 كانون ثاني / يناير 2020 10:18

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غزة- الرأي

نفذَّ مركز شرطة شرق خانيونس "16" ألف و "892" مهمة وقضية خلال عام 2019 المنصرم، تنوعت بين قضايا تحقيق وتنفيذ أوامر قضائية وحل خلافات مالية وترحيل موقوفين ومعاملات إدارية.

بدوره، أوضح الرائد مهران الشواف مدير مركز شرطة شرق خانيونس أن مكتب التحقيق أنجز "2,791" قضية من أصل "2,800" قضية واستدلال وصلته بنسبة انجاز 99,6 %.

وأشار إلى أن مكتب التنفيذ نفذَّ "10,293" قضية ومهمة، فيما تعامل قسم الإدارة مع "1,350" معاملة إدارية واردة ، و "508" معاملة إدارية صادرة تم أرشفتها جميعاً إلكترونياً وورقياً ، فيما نفذ قسم التراحيل "707" مهمة ترحيل موقوفين

وذكر أن مكتب الشكاوى "925" شكوى مالية و"318" شكوى جزائية للمواطنين، فيما قام باسترداد مبالغ مالية لصالح المواطنين تضمنت "167" ألف شيكل ، و "13" ألف دولار ، و "7" آلاف دينار".

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