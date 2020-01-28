الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيات من مصلى باب الرحمة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيات من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.
وذكر مركز إعلام القدس، إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بباب الرحمة، واعتقلت 6 فلسطينيات، حيث تم اقتيادهن لأحد مراكز التحقيق.
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28 كانون ثاني / يناير 2020 10:38
القدس المحتلة - الرأي
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيات من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.
وذكر مركز إعلام القدس، إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بباب الرحمة، واعتقلت 6 فلسطينيات، حيث تم اقتيادهن لأحد مراكز التحقيق.
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