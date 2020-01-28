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الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيات من مصلى باب الرحمة

28 كانون ثاني / يناير 2020 10:38

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القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، ستة فلسطينيات من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز إعلام القدس، إن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين بباب الرحمة، واعتقلت 6 فلسطينيات، حيث تم اقتيادهن لأحد مراكز التحقيق.

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