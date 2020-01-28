طالبات بخان يونس يشكّلن كلمة "فلسطين" رفضًا لـ "صفقة القرن"

خان يونس - الرأي

شكّلن طالبات مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، كلمة "فلسطين" خلال الطابور الصباحي، اليوم الثلاثاء، رفضًا لإعلان "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال مدير التربية والتعليم بخان نويس عبد الرحيم الفرا: "إن فلسطين وطن يستعصي على الاحتلال وكل المؤامرات".

وأضاف: "وطن يكتب بالأجساد لا يسلبه الأوغاد"، موضحاً أن مديرية التربية والتعليم بخان يونس تغرس حب الوطن وتعزز الواجب نحو الوطن والآخرين في نفوس الطلبة.

وذكر أن هذه الوقفة سيتم تنفيذها في كافة المؤسسات التعليمية اليوم رفضاً لإعلان أمريكا صفقة القرن، وللتأكيد على أن فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، عبر رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، عن فخره بهذه النخبة من الطالبات الماجدات اللائي جسدن اسم الوطن بأجسامهن رفضاً لصفقة القرن، ولتكون صفعة على وجه جميع المتآمرين ضد القضية الفلسطينية.

بدورها، قالت مدير المدرسة لواحظ معمر إن هذه اللوحة الوطنية المشرفة التي تجسدت اليوم في ساحة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات تأتي ضمن مبادرة "نقطة تحول" التي أطلقتها المدرسة منذ بداية العام الدراسي والهادفة إلى غرس حب الوطن في نفوس الطالبات، وتعزيز الانتماء للوطن والقدس والمحافظة على الثوابت الوطنية.

وأشارت إلى أن إعلان فعاليات المبادرة اليوم للمجتمع يأتي تزامناً مع الفعاليات الرافضة لإعلان صفقة القرن، موجهةً شكرها لفريق المبادرة بالمدرسة والمكون من: المعلمة ميساء حمد، والمعلمة عبير النمروطي، والمعلمة عبير موسى، والمعلمة سناء الأعرج، والمعلمة رضا رضوان، وخميس العكاوي.