وكالة الرأي الفلسطينية طالبات بخان يونس يشكّلن كلمة "فلسطين" رفضًا لـ "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيات من مصلى باب الرحمة وكالة الرأي الفلسطينية نيابة جرائم الأموال تنجح باسترداد ما يزيد عن 60 مليون شيكل عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية مركز الشرقية بخان يونس يُنفذ أكثر من "16" ألف مهمة بـ 2019 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق مشروع تطوير الواجهة البحرية للمدينة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2398 ) الثلاثاء 28/1/2020 وكالة الرأي الفلسطينية "تعليم غرب غزة" تبحث التعاون المشترك مع نقابة المعلمين وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تكرم مدير عام السياسات والتخطيط السابق نبيل أبو شمالة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستضيف لجنة السلامة المهنية في مديرية عمل الشمال وكالة الرأي الفلسطينية مخطط للاستيلاء على عشرات الدونمات شمال الخليل
أخبار » الأخبار الحكومية

طالبات بخان يونس يشكّلن كلمة "فلسطين" رفضًا لـ "صفقة القرن"

28 كانون ثاني / يناير 2020 10:48

خان يونس - الرأي

شكّلن طالبات مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، كلمة "فلسطين" خلال الطابور الصباحي، اليوم الثلاثاء، رفضًا لإعلان "صفقة القرن" الأمريكية.

وقال مدير التربية والتعليم بخان نويس عبد الرحيم الفرا: "إن فلسطين وطن يستعصي على الاحتلال وكل المؤامرات".

 وأضاف: "وطن يكتب بالأجساد لا يسلبه الأوغاد"، موضحاً أن مديرية التربية والتعليم بخان يونس تغرس حب الوطن وتعزز الواجب نحو الوطن والآخرين في نفوس الطلبة.

وذكر أن هذه الوقفة سيتم تنفيذها في كافة المؤسسات التعليمية اليوم رفضاً لإعلان أمريكا صفقة القرن، وللتأكيد على أن فلسطين دولة عربية عاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، عبر رئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة، عن فخره بهذه النخبة من الطالبات الماجدات اللائي جسدن اسم الوطن بأجسامهن رفضاً لصفقة القرن، ولتكون صفعة على وجه جميع المتآمرين ضد القضية الفلسطينية.

بدورها، قالت مدير المدرسة لواحظ معمر إن هذه اللوحة الوطنية المشرفة التي تجسدت اليوم في ساحة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات تأتي ضمن مبادرة "نقطة تحول" التي أطلقتها المدرسة منذ بداية العام الدراسي والهادفة إلى غرس حب الوطن في نفوس الطالبات، وتعزيز الانتماء للوطن والقدس والمحافظة على الثوابت الوطنية.

وأشارت إلى أن إعلان فعاليات المبادرة اليوم للمجتمع يأتي تزامناً مع الفعاليات الرافضة لإعلان صفقة القرن، موجهةً شكرها لفريق المبادرة بالمدرسة والمكون من: المعلمة ميساء حمد، والمعلمة عبير النمروطي، والمعلمة عبير موسى، والمعلمة سناء الأعرج، والمعلمة رضا رضوان، وخميس العكاوي.

84332765_1803995316401444_7715810899319062528_o 83257123_1803995329734776_8833418907940290560_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟